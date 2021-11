Očkovanie v nákupných centrách pokračuje aj napriek lockdownu

Netreba sa registrovať a očkovanie je takmer bez čakania.

LIPTOV. Očkovanie v liptovskomikulášskych nákupných centrách pokračuje aj tento víkend. Opäť je bez nutnosti registrácie. V porovnaní s minulým víkendom, keď sa takéto očkovanie začalo, sa takmer vôbec nečaká.

K nákupným centrám sa počas soboty pridala aj liptovskomikulášska nemocnica. Očkuje sa aj napriek tomu, že platí lockdown.

Cesta za očkovaním je jednou z výnimiek zákazu vychádzania. Do nákupného strediska môže podľa schválených pravidiel vstúpiť každý, očkovaný aj neočkovaný. Otvorené sú však len základné prevádzky.

Bližšie k žolíku

Za ostatný týždeň sa len v okrese Liptovský Mikuláš nechalo zaočkovať viac ako 1400 ľudí. Z toho takmer 500 bolo v najviac ohrozenej vekovej skupine nad 50 rokov. Je to takmer polovica toho, čo potrebuje okres Liptovský Mikuláš, aby získal na kovid automate bordovú farbu a teda aj miernejšie opatrenia. Kovid automat vláda počas lockdownu vypla.

V obchodnom centre RGB na Kamennom poli očkovali v sobotu dvojdávkovou vakcínou Pfizer, v nedeľu pokračujú jednodávkovou vakcínou Jannsen

V obchodnom centre Stop.Shop očkovali v sobotu Jannsenom, v nedeľu majú ľudia k dispozícii vakcínu Pfizer.

Očkuje sa od 10. hodiny dopoludnia do 18. hodiny večer.

Liptáci posilňujú kapacity vakcinácie, vakcinačné centrum v liptovskomikuláškej nemocnici očkuje okrem dvojdávkovej vakcíny aj jednodávkovou. Netreba sa registrovať, na jednodávkovú vakcínu Jannsen stačí prísť rovno do nemocnice v čase od 7:00 do 12:00 alebo po obedňajšej prestávke v čase od 12:30 do 13:30.

VakciZuzka, mobilná očkovania jednotka Žilinského samosprávneho kraja, príde v pondelok 29.11. o 9:30 do Partizánskej Ľupče, odtiaľ sa v ten istý deň presune od 13:00 do Dúbravy. Do Liptovského Petra príde v pondelok o 15:30.

V utorok 30.11. príde VakciZuzka o 9:00 do Liptovského Jána, o 12:00 bude v Liptovskej Porúbke, a od 15:00 bude očkovať v Liptovskom Ondreji.

Cesta k miernejším opatreniam a pomoc nemocniciam

Očkovanie v nákupných centrách organizačne zastrešuje Oblastná organizácia cestovného ruchu region Liptov. Spolu s partnermi v cestovnom ruchu na Liptove ponúkajú prvoočkovancom nad 50 rokov z okresu Liptovský Mikuláš motivačný darček. Ľudia dostanú poukaz do jedného z akvaparkov alebo celodenný skipas do Jasnej.

"Postupné kroky k vyššej zaočkovanosti spolu s partnermi podnikáme denne a čísla očkovaných postupne narastajú. Veríme, že toto je jediná cesta ako zachrániť samých seba po zdravotnej aj ekonomickej stránke. Buďte všetci zdraví," povedala Darina Bartková, riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu region Liptov.

