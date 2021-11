Dnes je športový riaditeľ, ale niekedy aj kosí trávnik

Ján Papaj má na starosti okrem chodu klubu aj kopu iných záležitosti. Mikulášskemu nováčikovi v najvyššej futbalovej súťaži – Fortuna lige MFK Tatran Lipt. Mikuláš už niekoľko rokov šéfuje jeho bývalý elitný hráč Ján Papaj, ktorý sedí na stoličke športového riaditeľa.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Ján Papaj je už niekoľko rokov športovým riaditeľom MFK Tatran L. Mikuláš, avšak jeho pracovná náplň, v doslova rodinnom klube, je oveľa rozsiahlejšia. Rozprávali sme sa s ním nielen o tohtoročnej sezóne, ale aj o jeho bývalej hráčskej kariére a o práci športového riaditeľa.

Začnime zhodnotením doterajšieho priebehu futbalovej súťaže a vášho klubového účinkovania v nej.

Čo sa týka výsledkov a nášho umiestnenia v lige, tak ideme, by som povedal, podľa našich plánov a predpokladov, s čím sme do ligy vstúpili. Naša reálna sila koniec koncov odzrkadľuje aj aktuálne postavenie v tabuľke, s čím sme spokojní. Ale teraz máme pred sebou veľmi dôležitú časť sezóny, kde nás čakajú štyri zápasy s reálnymi súpermi s obdobnou kvalitou kádra. A práve tieto tímy figurujú aj v tabuľke okolo nás a tie aj rozhodnú o našom postavení v tabuľke po jesennej časti. Takže – aby som to zhrnul – bilancovať, či sme po jesennej časti spokojní alebo nie, budeme až po týchto zápasoch.





Vráťme sa ešte v krátkosti k poslednému zápasu, kde ste dokázali remizovať so silnou Žilinou. V tomto zápase ste však nehrali v plnej sile, prečo?

Áno, chýbali v zostave niektorí kvalitní hráči. Tesne pred týmto stretnutím boli viacero príčin, prečo nemohli niektorí hráči naskočiť do zápasu, či už zranenia, choroby, ale aj vykartovaný Hranáč. Ale chlapci, ktorí v tomto zápase hrali, sa tejtopríležitosti chopili veľmi dobre a dokázali uhrať pre nás perfektný výsledok. A, samozrejme, aj tréneri zvolili taktiku, ktorá na súpera presne pasovala.

