Matej ľutuje, že nezačal skôr. Rozhodoval už aj fortunaligistom

Seriál o futbalových rozhodcoch pokračuje tretím dielom. Tentoraz vám predstavíme mladého rozhodcu Filipa Mateja, ktorý sa rozhodcovskej profesii venuje už od strednej školy.

LIPTOV. Dvadsaťpäťročný futbalový rozhodca Filip Matej z Ružomberka, ktorý študuje na vysokej škole novinárčinu, nám o sebe a prezradil aj toto:



Odkedy sa venujete rozhodcovskej činnosti?

Začal som ešte na strednej škole. Rozhodovaniu sa tak venujem 5 rokov. Trošku aj ľutujem, že som nezačal skôr, no asi to tak malo byť.





Ako ste sa k rozhodovaniu vlastne dostali?

Dostal som sa k tomu úplnou náhodou. V tom čase som nevedel, či mám pokračovať v hraní futbalu, alebo úplne skončiť. Kamarát začal rozhodovať, no ja som váhal, pretože som vedel, čo všetko to obnáša. O pol roka som sa napokon aj ja rozhodol stať sa rozhodcom.



Ako by ste sa charakterizovali, aký ste typ rozhodcu?

Najradšej by som bol na hracej ploche neviditeľný, ale nie vždy to ide.

Ako každý rozhodca mám rád, keď chcú tímy hrať futbal a nie sa hádať a nonstop sťažovať. Od začiatku je potrebné chytiť zápas pevne do rúk a snažiť sa byť sústredený na každú ďalšiu hernú situáciu, ktorá príde. Snažím sa teda byť svedomitý a spravodlivý.



Spomínali ste, že futbal ste aj hrávali. Aký ste boli hráč? A ako ste sa v tej dobe správali k rozhodcovi vy?