Bešeňová je druhá, no mohla tróniť aj na čele IV. ligy, skupiny Sever

Mário Janiga pri bešeňovskom futbale pôsobí už osemnásť rokov. Deväť víťazstiev a tri prehry a skóre 41:20, také je jesenné vysvedčenie nováčika štvrtej ligy OŠK Bešeňová. Mužstvu od termálnych prameňov v aktuálnej tabuľke patrí druhá priečka.

BEŠEŇOVÁ. Zverenci hrajúceho trénera Jozefa Kapláňa strácajú dva body na prvý Javorník Makov, no k dobru majú jeden odložený zápas, v Turzovke. OŠK nastrieľal zo všetkých tímov najviac gólov, o štyri viac než polčasový líder, a hrdí sa aj najlepším kanonierom skupiny Sever – 18-gólovým bývalým prvoligovým futbalistom Máriom Almaským.



Len mimochodom, druhý Michal Lajš (Stráňavy) má len jedenásť presných nástrelov a podobne je na tom i najlepší zakončovateľ skupiny Juh Lukáš Laksik.

K bešeňovskej jeseni sme sa vrátili s kapitánom OŠK, už ostrieľaným matadorom Máriom Janigom.



Momentálne si užívate zatiaľ najvyššiu súťaž vo svojej kariére, čo vy na to?

Samozrejme, ale čo sa týka dospelých. Pred rokmi som ako mládežník hrával za Ružomberok I. dorasteneckú ligu.



Je v bešeňovskej kabíne ešte nejaký hráč, s ktorým ste pôsobili pod Čebraťom?

V doraste som hrával s Jozefom Kapláňom. V ružomberskom klube som sa spoznal aj so Štefanom Zošákom a Miroslavom Božokom, ktorí sú moji súčasní spoluhráči.