Lekári, primátori, pedagógovia, kňazi a športovci z Liptova o očkovaní: Počúvajme odborníkov

Osobnosti apelujú na ľudí, aby s očkovaním nečakali.

Ján Dropčo, Jozef Tomaga, Jaroslav Demko, Antónia Dobrovičová, Igor Čombor, Ľuboš Trizna, Marián Bochnička, Jozef Sille, Petra Vlhová, Branislav Tréger, Jozef Puttera, Anton Považský a Michal Macko hovoria o očkovaní a ochrane zdravia.

MUDr. Ján Dropčo

Liptovská nemocnica s poliklinikou L. Mikuláš

Som lekár a som hrdý na našich zdravotníkov. Myslím si, že k téme očkovanie už sme povedali všetko. Odpoveď na váhanie je jednoznačne pohľad na ľudí na covidových oddeleniach, aj na tom našom. Nechápem, čo sa to deje. Ľudia sa dali zaočkovať proti iným potenciálne smrteľným ochoreniam vakcínami, ktoré boli také iste ako táto. Zabúdajú, že báť sa treba najmä následkov po covid infekcii...

Vakcína je momentálne tá najlepšia ochrana proti ochoreniu, ktoré pripravuje o život aj zdravých a mladých ľudí. Je už načase veriť odborníkom. Tak ako väčšina verí liekom na tlak, bolesť a iným, ktoré im predpíše lekár, nie sú jed... My zdravotníci sme ľudia, ktorí tomu rozumejú, vieme, ako a kde funguje vakcína a práve preto sme sa dali zaočkovať. Hlasná menšina podsúva ľudom informácie, ktoré nie sú pravdivé a donúti tým nerozhodných ľudí váhať a ohrozovať svoje zdravie a zdravie svojho okolia a to je zlé.

Petra Vlhová

profesionálna lyžiarka, víťazka Krištáľového glóbusu

Chcela by som to zdieľať len so slovami: Ľudia, zaočkujte sa, prosím. Išla som dobrovoľne hneď v apríli s tým, že sa chcem zaočkovať a nečítala som žiadne hlúpe názory. Som vrcholový športovec, ktorý ide veľakrát za hranice a nevidím žiadny rozdiel pred a po očkovaní. Akurát je rozdiel iba v tom, že chránim seba a mojich najbližších a v neposlednom rade aj všetkých ostatných. Nevadí mi, ak ma vy neočkovaní budete odsudzovať. Ale verím, že sa zamyslíte nad tým a prehodnotíte svoj názor.

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

Covid-19 je smrteľné nebezpečenstvo, preto neohrozujte svojich najdrahších, blízkych, priateľov, kolegov a dajte sa zaočkovať.

Ja som sa dal, lebo som videl a, žiaľ, opäť vidím, ako umierajú na túto chorobu ľudia z môjho okolia. Inú, reálnu možnosť, ako očkovanie prakticky nemáme. Majme zdravý rozum a prežime.

Igor Čombor

primátor mesta Ružomberok

Z pohľadu primátora mesta, ale aj lekára s atestáciou okrem iného z infektológie apeluje Igor Čombor na všetkých, aby s očkovaním nečakali.

V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým obyvateľom, ktorí sa zachovali zodpovedne a dali sa zaočkovať, vďaka čomu má Ružomberok prekonanú 65% hranicu očkovaných vo veku nad 50 rokov, teda v tej vekovej skupine, ktorá je najviac ohrozená. Teraz nám ide o to, aby sme tento trend zachovali. Ja ako skúsený lekár, ktorý som roky chránil zdravie ľudí, by som chcel požiadať obyvateľov, aby sa skontaktovali so svojimi lekármi a s nimi prebrali plusy a mínusy očkovania na základe informácií o ich zdravotnom stave. Možné riziká, ktoré z očkovania vyplývajú, sú omnoho menšie než riziká, ktoré vyplývajú z ťažkého priebehu koronavírusu. Preto by som chcel požiadať všetkých, aby ak im to zdravotný stav dovolí, s očkovaním neváhali a pomohli tak ochrániť nielen svoje zdravie, ale aj zdravie svojho okolia a zdravie nás všetkých.

Mgr. Jozef Tomaga

správca Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Okoličné