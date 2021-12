Liptovskomikulášska nemocnica už oficiálne spustila nový urgent

Priestory nového urgentného príjmu v Liptovskomikulášskej nemocnici majú za sebou prvý deň. Nemocnica dostala kolaudačné rozhodnutie.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. „Po náročných rokoch výstavby nového urgentného príjmu a pár mesiacoch po odovzdaní stavby, sme dostali všetky potrebné povolenia, aby sa mohli naši zdravotníci presťahovať do priestorov, ktoré si zaslúžia nielen oni, ale aj všetci pacienti,“ informovala liptovskomikulášska nemocnica.

Veľká čakáreň

Nový urgentný príjem pristavili k chirurgickému pavilónu a viditeľne ho označili. Priestory sú moderné, svieže a pacientom slúži veľká a vzdušná čakáreň.

Nemocnica takto zlúčila urgentný príjem do jedného priestoru. Dosiaľ fungovala chirurgicko-traumatologická ústavná služba, oddelenie vnútorného lekárstva, ktoré bolo je v druhej budove a neurologická starostlivosť sa nachádzala pri svojom oddelení. Po novom má pacient všetko v jednom priestore.

Nenahrádza pohotovosť

Na nový urgentný príjem bude pacientov voziť väčšinou sanitka. „Nenahrádza ambulanciu pohotovostnej zdravotnej starostlivosti, pohotovosť v našej nemocnici stále zostáva. To znamená, že pacienti, ktorí do 16. hodiny nedokázali navštíviť svojho obvodného lekára, alebo sa im náhle zhoršil zdravotný stav, tak budú môcť do 22. hodiny navštíviť našu pohotovosť pre dospelých alebo deti v našom areáli. Po 22. hodine, takýto pacient môže samozrejme prísť na urgent,“ vysvetlila fungovanie urgentu riaditeľka nemocnice Ľudmila Pohančeníková.