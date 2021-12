Desiatky domácností na Podbrezinách sú bez vody

S opravou začnú vodári ráno.

Šéfredaktor - MY Liptov

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí je odstávka dodávky vody na Podbrezinách na Žiarskej, Smrečianskej, Priebežnej a Obslužnej ulici a uliciach Agátovej, Brezovej, Cédrovej a Za traťou, ktoré sú na ne napojené. Informovala o tom Liptovská vodárenská spoločnosť (LVS).

Vodári do odstránenia poruchy zabezpečujú náhradné zásobovanie pitnej vody. Dnes, v piatok bude k dispozícii cisterna do 23:00. Zajtra, v sobotu, pristavia cisternu k bytovkám od 7:30 do odstránenia poruchy.

"LVS začne s opravou ráno z dôvodu potreby vytýčenia inžinierskych sietí, aby pri práci s bagrom nedošlo ku kontaktu s nimi. Za pochopenie a trpezlivosť ďakujeme," dodali vodári.