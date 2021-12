Rozhodkyňa Nina Lacková zažila pozvanie na rande aj pivo do tváre

Štvrtý diel v projekte o futbalových rozhodcoch je o mladej a talentovanej rozhodkyni, ktorá je aj futbalovou brankárkou. Jej snom je dostať sa až do najvyšších súťaží – Nina Lacková.

LIPTOV. Medzi futbalovými rozhodcami na Liptove máme aj zopár žien. Preto sme aj ich oslovili, ako vnímajú futbalové diania na trávniku z ich ženského rozhodcovského pohľadu.



Protagonistka v našom 4. diele je 19- ročná futbalistka, brankára a rozhodkyňa Nina Lacková, ktorá bude mať 11. 12. okrúhlych dvadsať.





Odkedy sa venujete rozhodcovskej činnosti?

Rozhodcovskej činnosti sa venujem od marca 2018, teda už nejaké tri roky.



Pre ženu nie je celkom typické, že rozhoduje futbal, alebo...

Nie je to typické, rovnako ako ženský futbal. Veľa ľudí, hlavne chlapov, si myslí, že nemôžeme hrať futbal, lebo je to len ich šport. A presne tak rovnako počúvam pri rozhodovaní, že mi do ruky patrí varecha a nie píšťalka. No myslím si, že som cieľavedomá a jedna z tých žien, čo chce ukázať, že to, čo nie je typické, ešte nie je nereálne a nemožné. Chlapi si budú musieť len zvyknúť a zdá sa mi, že väčšina fanúšikov si už na to zvykla.



Ako ste sa k rozhodovaniu vlastne dostali?

Odmalička milujem futbal a sledovanie zápasov. Jedného dňa som rozmýšľala, ako budem vo futbale pokračovať, keď budem musieť skončiť s aktívnym hraním. Mala som vtedy aj nejaké zdravotné problémy s kolenami, ktoré ma, našťastie, prestali trápiť. Jedna z mojich bývalých spoluhráčok ten čas už rozhodovala a veľmi mi pomohla s mojimi začiatkami a tiež ma do toho „dokopala“, za čo jej budem navždy vďačná, pretože vďaka nej som sa našla a myslím si, že som tam, kde mám byť.



A čo futbalisti? Dávajú vám niekedy pocítiť, že im velí žena, alebo je to v norme?

Je to v norme. Dokážem veľa aj prepočuť a myslím si, že hráči ani tréneri nerobiarozdiely, či im píska žena alebo chlap. Verdikty sa nikdy nebudú páčiť obom stranám – či v rámci pravidiel sú, alebo nie. Mám pocit, že si na mňa už zvykli a skôr chcú hrať futbal ako riešiť pohlavie svojho hlavného rozhodcu. Hodnotia môj výkon a nie to, kto ho podal.

V článku sa ďalej dočítate Ako sa charakterizuje mladá rozhodkyňa. Rozhodovala už aj ako hlavná rozhodkyňa? Akí sú diváci a čo si už od nich vypočula či zažila. Vnímajú aj futbalisti priamo na trávniku, že im rozhoduje žena? Kde by to mladá rozhodkyňa s píštaľkou chcela až dotiahnúť. A mnoho iného...

