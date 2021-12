Vo Švošove s jeseňou vládne spokojnosť, ale sú tam aj malé mínusy

Prvá je stopercentná Zubrohlava, ktorá z 12 zápasov vykopala 36 bodov, pričom k dobru má stretnutie v Sučanoch, na ktoré pre koronu nemohla vycestovať. Druhá priečka patrí Švošovu.

ŠVOŠOV. Také je čelo tabuľky B skupiny V. ligy Stredoslovenského futbalového zväzu po jesennej časti. Futbalisti OŠK Švošov získali 31 bodov (10 víťazstiev – 1 remíza – 2 prehry). Na rovnaký bodový záber sa dostala aj tretia Oravská Jasenica. K prvej polovici súťažného ročníka 2021/2022 sme sa vrátili v rozhovore s 26-ročným kapitánom švošovského mužstva Marekom Žiarom.



Keď sa obzriete za doterajšou časťou sezóny, aké pocity prevládajú?

Celkove je to v pohode, ale mohlo to byť aj lepšie. Škoda niektorých strát.



V kolónke prehier u vás tróni dvojka, hneď v 2. kole ste dostali prvá facku v Zubrohlave po hokejom výsledku 4:5. Čo by ste k tomu povedali?

Tento zápas bol dosť špecifický. Cestovalo sa autobusom, avšak pre dopravnú nehodu na ceste sme do oravskej obce dorazili dvadsať minút po oficiálne stanovenom začiatku stretnutia. Aj keď zápas sa začal neskôr, chýbala nám poriadna rozcvička a potom na ihrisku i potrebná koncentrácia. Prvý polčas, to bol ozajstný výbuch. Domáci viedli 3:0, pričom pokojne mohli odskočiť aj na päť-šesť nula. Zároveň si však myslím, že za druhý polčas by nám aspoň bodík aj patril. Naše mužstvo sa dokázalo dotiahnuť na 4:4, žiaľ, v poslednej minúte súper strhol tri body na svoju stranu.

Tiež je škoda, že proti aktuálnemu lídrovi sme nemohli vyrukovať v plnej sile. Náš najlepší strelec Jakub Roštek, ktorý bol po zranení, nastúpil až do druhého polčasu, a vôbec do Zubrohlavy necestoval Martin Dauda, čo bolo značná strata.



Čo druhá bodová nula v Oravskej Jasenici (1:2)?