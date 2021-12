O bežcovi M. Hatalovi platí to, čo o kvalitnom archívnom víne

Bežec má aj divadelné skúsenosti, ktoré, žiaľ, prerušil covid-19. Je už neodmysliteľnou súčasťou bežeckých podujatí v regióne Liptova, no veľmi ochotne prijíma aj iné výzvy. Reč je vytrvalcovi Martinovi Hatalovi (Moji ľudia Černová).

ČERNOVÁ. V tomto roku 47-ročný pretekár z ružomberskej mestskej časti si urobil skvelý osobný rekord na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach (2:46:40 hod.), kde v absolútnom poradí preťal cieľ ako osemnásty a v kategórii od 40 do 49 rokov mu patrila štvrtá priečka.





Možno košický maratón označiť za váš vrchol uplynulej sezóny? – znela naša prvá otázka Martinovi Hatalovi.

Bol to veľmi pekný výsledok, z ktorého som mal ohromnú radosť, ale najvyššie staviam zvládnutie jednej veľkej výzvy, a to Cestu hrdinov SNP, ktorá mala aj charitatívny rozmer. Matúš Vlčko prišiel s nápadom, čo tak túto trasu si prebehnúť a dať tomu ešte i nejaký vyšší zmysel. Hneď nato padlo rozhodnutie, že budeme aj pre niekoho, kto to veľmi potrebuje, zbierať peniaze. Napokon sme spolu s Matúšom v júni šliapali za malého Oliverka, ktorý trpí celkovou hypotómiou a diastázou na brušku. Za deväť a pol dňa sme odbehli 760 km a na transparentný účet nabehlo vyše 5600 eur.



Takže Košiciam patrí druhá priečka za už opísaným projektom?

Nie, až tretia. Vo svojej hierarchii na druhé miesto zaraďujem úspešne zvládnutú 24-hodinovku, ešte v máji v Ľubochni. Prvý pokus vlani pri Vodnom diele v Žiline nevyšiel, keď mi absolútne neprialo počasie. Hoci bol jún, v noci bola strašná zima,