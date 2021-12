Základ víťazstva Liptákov nad Trenčínom položil brankár Vošvrda

Hokejisti MHK32 Liptovský Mikuláš porazili Duklu Trenčín 3:1. O víťazstve Liptákov sa okrem bojovného výkonu celého mužstva podpísal skvelými zákrokmi domáci brankár Vošvrda. Zároveň sa ukázal aj nový muž v tíme Handlovský, a to hneď prvým presným zásahom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tomáš Batiz: Za sedem rokov rozhodcovskej činnosti okúsil chuť druhej najvyššej súťaže a zažil po hracej ploche aj kravu behať Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejisti MHk 32 Liptovský Mikuláš zdolali v piatkovom stretnutí 25. kola Tipos extraligy Duklu Trenčín 3:1. Hrdinom domácich bol brankár Tomáš Vošvrda, ktorý viacerými skvelými zákrokmi podržal svoj tím a inkasoval iba z hokejky Aarona Berishu na konci 2. tretiny. Zápas dokonal mikulášsky kapitán Martin Kriška, keď dal tretí gól Liptákov už do prázdnej brány.



MHk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Góly: 4. Walega (Uhrík), 36. Handlovský (Kriška, Ventelä), 60. Kriška (Hovorka, Handlovský) - 40. Berisha (Kudla).

Rozhodovali: Goga, Korba - Crman, Šoltés,

vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0,

bez divákov.

MHk 32 Liptovský Mikuláš: Vošvrda - Ventelä, Droppa, Ilenčík, Varttinen, Krempaský, Mezovský, Feherpataky, Dunčko - Kriška, Hovorka, Handlovský - Jurík, Walega, Uhrík - Matúš Paločko, Murček, Čuvilov - Nemec, Urban, Kalousek

HK Dukla Trenčín: Valent - Martin Chovan, Kudla, Starosta, Crinon, Lemcke, Nemčík, E. Švec, Stránský - Berisha, Mikyska, Honzek - Tybor, Valach, Bezúch - Krajč, Paukovček, Rehuš - D. Hudec, J. Švec, Beták



Priebeh zápasu:

Duel mal bleskový úvod, už v 45. sekunde unikol obrane Dukly Walega, Valent ho podrazil a nasledovalo trestné strieľanie. Šancu v ňom dostal Čuvilov, brankár Trenčína však jeho úmysel prečítal a včas vytasil ľavý betón. Liptáci sa čoskoro predsa len dostali do vedenia, v 4. min Valent ešte vykryl strelu Uhríka, ale odrazený puk dostal do siete Walega - 1:0. Krátko na to mal tutovku na hokejke Hovorka, ktorý už-už zakončoval do odkrytej bránky, v poslednej chvíli mu dal do strely hokejku v páde Kudla. Hostia toho ukázali v 1. tretine málo, najviac sa Vošvrda zapotil v 14. min pri teči Paukovčeka.



V druhej časti Dukla zvýšila ofenzívne úsilie a Vošvrda musel dvakrát v rýchlom slede zasahovať pri pokusoch Valacha a Tybora. Mimoriadne aktívny bol najmä Berisha, ktorý neustále zamestnával Vošvrdu, veľkú možnosť zahodil aj Valach, ktorý netrafil prakticky prázdnu bránku. V 36. min však putoval na trestnú lavicu skúsený Starosta a L. Mikuláš presilovku využil vďaka Handlovskému, ktorého strelu nešťastne tečoval do vlastnej siete Chovan - 2:0. Trenčín v závere tretiny vygradoval svoj nápor a 57 s pred sirénou sa dočkal, keď Berisha v početnej výhode zakončil presne ponad Vošvrdovu lapačku.



Hráči Dukly aj v úvode tretej časti s ľahkosťou prenikali do útočného pásma, domáci obrancovia ich nedokázali brzdiť a nechávali všetko na Vošvrdu. Ten v 47. min skvele vychytal Tybora. Trenčania potom akoby urazili šťastenu, na ich hokejky sa vkradla nervozita. Nepresnosť pri výstavbe útokov dokumentovala neuveriteľná séria zakázaných uvoľnení v podaní hráčov Dukly. Až v 53. min vymysleli nebezpečnejšiu akciu, lapačka Vošvrdu si však zgustla na strele Berishu. "Vojaci" v závere odvolali brankára, no vyrovnania sa už nedočkali, naopak Kriška gólom do prázdnej bránky spečatil výsledok na konečných 3:1.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ján Michalík: S trénerskou zmenou sa určite nepočíta Čítajte

Súvisiaci článok