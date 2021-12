Tatran hral na tri body, napokon bral bod za remízu

Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš remizovali v zápase 18. kola Fortuna ligy s ŠKF Orion Tip Sereď 1:1.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, POPRAD. Stretnutie 18. kola bolo pre Liptákov zároveň posledným domácim zápasom jesennej časti. Mikulášania v ňom mali navrch a mohli brať tri body, žiaľ napokon brali len bod za remízu.



Priebeh zápasu:

Predposlední Liptáci nevyhrali od konca októbra a v sobotu sa na domácom ihrisku v Poprade proti nim postavila rozbehnutá Sereď. Hru od začiatku poznačilo chladné hmlisté a sychravé počasie pod Tatrami. Do vedenia šli ako prví hostia. V 15. minúte si centrovanú loptu Privata Yaoa nešťastne zrazil do vlastnej siete Krčík, Luksch už na zmenu smeru lopty nedokázal zareagovať. Domácich smolný gól nezložil. V 19. minúte nebezpečne hlavičkoval Voško, brankár hostí Chudý vytiahol prvý zo svojich pohotových zákrokov. O dve minúty neskôr mohol na opačnej strane pridať druhý gól Yao, jeho strela zblízka skončila iba na bočnej sieti Lukschovej bránky. V 25. minúte sa Liptáci dočkali vyrovnania. V behu si prihrávku z hĺbky vlastnej polovice prebral Laura, ktorý využil pošmyknutie Chudého a poslal loptu do siete. Vzápätí nebezpečne z vyše 20-metrovej vzdialenosti pohrozil Voško, tentokrát bol brankár Serede pozorný.

Na atraktívny útočný futbal mužstvá po návrate z prestávky nenadviazali. V úvode druhého polčasu za domácich pohrozil kapitán Bartoš tvrdou strelou, ktorú ale Chudý vyrazil. Následnú dorážku zmaril jeho spoluhráč Ljubičič, ktorý si pri odkope takmer strelil vlastný gól. Na ďalšiu súvislejšiu akciu sa čakalo do 75. minúty. Hosťujúci Popovič vyslal z diaľky tvrdý projektil, s ktorým si Luksch s vypätím všetkých síl poradil. Z následného rohového kopu sa hlavou presadil naskakujúci Haša. Proti jeho zakončeniu predviedol brankár Liptovského Mikuláša zákrok zápasu. Záver zápasu sa niesol v nervóznom duchu. Domáci sa napriek snahe do vážnejšej šance už nedostali.



MFK Tatran Liptovský Mikuláš - ŠKF Orion Tip Sereď 1:1 (1:1)



Góly: 25. Laura – 15. Yao.

ŽK: Bartoš, Gerát, Pintér – A. Kadlec, Ljubičić, Haša,

Rozhodcovia: Ruc – Weiss, Jánošík, bez divákov

MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Luksch – A. Krčík, Hranáč, Pintér, Kotora – Gerát, Václavik – Laura, Bartoš (C), Flak – Voško.

ŠKF Orion Tip Sereď: A. Kadlec (63. Radić), Ljubičić, Dias (C), Jureškin – Iglesias (90. Machuča), Potoma (90. Kříž) – Morong, Haša, Yao (46. Popović) – Mićin (55. Gatarić).



Po zápase povedali:

Marek Petruš, réner Liptovského Mikuláša:

"Na dané počasie, ktoré bolo v Poprade, sa hral výborný futbal. Moje mužstvo dnes odviedlo maximum, bolo to na hranici možností mojich zverencov. Súper má svoju kvalitu, za získaný bod hráčov ďakujem a veľmi si to vážim. Remíza je asi spravodlivá."



Juraj Jarábek, tréner Serede):

"Videli sme veľmi atraktívny zápas z obidvoch strán. Nechýbalo mu nasadenie, bojovnosť a pekné akcie, aj keď terén bol napokon ťažký. Mali sme dobrý vstup do zápasu po šťastnej tečovanej strele. Potom sme spravili chybičku a darovali sme domácim gól, ktorý potom mali výbornú fázu. V druhom polčase ich podržal brankár, rovnako aj nás. Myslím, že remíza 1:1 je zaslúžená."

