Mladým neprofesionálnym umelcom chcú pomôcť ukázať sa

Na začiatku myšlienky projektu Umeano, ako cesta ktorou povedať mladým umelcom áno namiesto nie, bolo stretnutie mladej fotografky Paulíny s Alexandrou Matiszovou, ktorá stojí za kultúrno-komunitným priestorom Hory Doly v Liptovskom Mikuláši.

Tvorbu z malých domácich ateliérov chcú projektom Umeano dostať do verejného priestoru.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Pavlína, ako študentka umeleckej strednej školy, pracovala rok na zaujímavom fotografickom projekte. Narazila na problém, v Liptovskom Mikuláši jej prácu nikde nechceli vystaviť, pretože nie je profesionálna ale začínajúca umelkyňa.

Nie je to len príbeh a skúsenosť mladej študentky. Začínajúci fotografi, umelci, herci, hudobníci síce majú talent, ale často im chýba miesto, kde by sa prezentovali, nabrali skúsenosti a spätnú väzbu od publika. Kultúrno-komunitný priestor Hory Doly ho má. Okrem toho má aj skúsenosti a sieť kontaktov na to, aby mladým umelcom pomohli ukázať sa svetu.