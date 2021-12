V Jasnej oficiálne otvorili sezónu. Čo treba vedieť pred lyžovačkou

Chcete ísť na zimnú dovolenku s deťmi? Pravidlá sa líšia podľa ich veku.

LIPTOV. Očkovaní a prekonaní si môžu od 11. decembra užiť zimu na zjazdovkách. Od 25. decembra sa k otvoreným lyžiarskym strediskám pridajú aj otvorené hotely, penzióny a ubytovacie zariadenia.

Aj tie môžu ubytovať len ľudí v režime OP, teda s kompletným očkovaním alebo potvrdením o prekonaní ochorenia covid-19 v ostatných 180 dňoch. Ubytujú ich však len s negatívnym testom.

Na Chopku sa lyžuje od uplynulého víkendu, ďalšie lyžiarske strediská na Liptove intenzívne zasnežujú.

Režim kontrolujú

„Záleží nám na bezpečnosti našich lyžiarov, preto režim OP kontrolujeme v pokladniach aj na vstupoch do strediska. Občerstvenie funguje v režime cez okienko,“ povedal riaditeľ strediska Jasná Jiří Trumpeš.

Ako priblížila Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov, lyžiarske svahy už prístupné sú, ubytovacie zariadenia sa pre verejnosť otvoria od 25. decembra a rezervácie pobytov bežia.

„Zima dostala zelenú a my to chceme využiť pri rešpektovaní stanovených pravidiel. Dávame dnešným dňom jasný signál všetkým Slovákom a, samozrejme, aj za hranice, že dovolenku na Liptove treba zažiť. Už to nebude len o tom, aké by to bolo keby. Chceme dovolenkárov zorientovať v spleti nariadení, ponúknuť naše služby a povedať im, že zima na Liptove je skutočne bezpečná," povedala Šarafínová.