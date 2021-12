S jeseňou sa Liptáci rozlúčili remízou. Tatran bude zimovať na sľubnom desiatom mieste

Futbalisti nováčika MFK Tatran Liptovský Mikuláš vycestovali na sobotné stretnutie 19. kola Fortuna ligy, kde si zmerali sily s FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa. Zápas sa po 90 minútach skončil remízou 2:2. Liptáci prišli o vedenie v poslednej minúte stretnutia.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Adam Šlauka si váži podanie ruky od trénerov aj hráčov Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, POHRONIE. V Žiari nad Hronom začali na náročnom a miestami zamrznutom teréne lepšie hostia. Boli aktívnejší, častejšie sa dostávali pred bránku. Už v 1. minúte po centri z ľavej strany sa snažil z voleja zakončiť v šestnástke Laura, no netrafil dobre loptu. Tento futbalista mal ešte väčšiu šancu z rovnakej pozície v 10. minúte. Tentoraz už zakončil razantne a presne k bližšej žrdi do šibenice, Slančík predviedol spoľahlivý zákrok.



Liptáci do polhodiny kopali päť rohových kopov a po jednom z nich sa k odrazenej lopte dostal za pokutovým územím Kotora, vypálil tesne nad brvno. Gólový moment prišiel v 38. minúte. Po peknej akcii Václavíka s Flakom vyslal z ľavej strany ideálny center pred bránku Kotora, kde sa hlavou presadil strojca celej akcie Václavík. Domáci si vypracovali šancu až v nadstavenom čase prvého polčasu, po centri Mazana hlavičkoval Pajer nad brvno.



V druhom polčase Pohronie ožilo a dostalo sa do dvoch šancí. Najprv Ladji vysunul pekne Blahúta, ktorý Lukscha z pravej strany veľkého vápna neprekonal a potom po chybe Kotoru sa z ničoho nič dostal k lopte Ladji, no zoči–voči brankárovi Tatrana neuspel. Po hodine hry sa dostal do úniku Blahút, ale Luksch dobre vybehol a nohami za šestnástkou výborne zasiahol. Súdené nebolo skórovať ani Šmatlákovi z vnútra pokutového územia, keď sa pohotovo oprel do lopty, Luksch bol proti. Kapituloval však v 69. minúte. Po centri striedajúceho Raffaela zo štandardky Mazan zakončil vo veľkom vápne, brankár Liptákov loptu vyrazil, no rovno pred Štrbu, ktorý sa nemohol pomýliť v jasnej pozícii – 1:1.





Výsledok mohol potom otočiť Raffael, ale v tutovke ho vychytal Luksch a zahrmelo na opačnej strane. Prízemný center Pinteho z pravej strany prešiel až na ľavú k striedajúcemu Stašovi, ktorý po niekoľkých sekundách pobytu na ihrisku chladnokrvne poslal loptu pod brvno v rozhodenej obrane súpera – 1:2. Domáci v závere vrhli sily do útoku a podarilo sa im vyrovnať po rohovom kope Ladjiho na bližšiu žrď, kde si loptu zrazil do vlastnej bránky od tyče, v poslednej minúte zápasu Luksch.

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2 (0:1)

Góly: 38. Václavík, 77. Staš – 69. Štrba, 89. Luksch (vlastný). Bez kariet.

Rozhodovali: Somoláni – Hancko, Ferenc, bez divákov

Pohronie: Slančík – Mazan, Pajer, Štrba, Záhumenský – Blahút, Lásik, Šmatlák (63. Raffael) – Badolo, Lačný, Ladji

L. Mikuláš: Luksch – A. Krčík, Hranáč, Pintér, Kotora – Václavik – Laura (65. Pinte), Bartoš (90.+2 J. Švec), Gerát (90.+2 D. Krčík), Flak (90.+2 Kačerík) – Voško (76. Staš)

Povedali po zápase:

Marek Petruš, tréner Liptovského Mikuláša:

"Prišli sme do Žiaru s cieľom neprehrať, ale odchádzame s trpkosťou domov po inkasovanom góle z predposlednej minúty. V prvom polčase sme boli lepším tímom, ale ten druhý je na zamyslenie. V ňom nás vo viacerých momentoch podržal brankár Luksch, škoda však toho inkasovaného vlastného gólu v závere. Veľmi mrzí. Tri body by boli z horúcej pôdy súpera skvelé. Za druhý polčas si však domáci bod zaslúžili, mohli aj vyhrať, boli v ňom jasne lepší. Ja tak musím po zápase brať aj bod."

Pablo Villar, tréner Pohronia:

"V prvom polčase sme prehrávali osobné súboje. Neboli sme dobrí v hre jeden na jedného, ďalej v rozhodovaní situácií. Získavali sme však druhé lopty v strede ihriska. Tam to bolo vyrovnané, ale inkasovali sme gól a súper išiel do vedenia. Druhý polčas bol už z našej strany odlišný. Vytvorili sme si viac šancí, boli sme lepší na lopte. Pokým sme v prvom polčase mali iba jednu strelu, v druhom sme ich už mali asi šestnásť, dokázali sme vyrovnať a mali sme možnosť ísť aj do vedenia 2:1. Túto príležitosť sme nevyužili a naopak súper dal gól. Pozitívne hodnotím, že sme nepoľavili z útočenia a napokon v závere sa nám z tlaku podarilo vyrovnať."

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pod hradom Likava expresne menili trénera Čítajte

Súvisiaci článok