Zranenie mu nedovolilo bojovať o NHL, ale nevzdal sa a ako tréner si splnil svoj sen o olympijských hrách

Stanislav Gejdoš: „Urobil som pre to maximum. Olympiáda bola tak neuveriteľne blízko, no zároveň bola nedosiahnuteľná.“ Stanislav Gejdoš patrí medzi najúspešnejších vodnoslalomárskych trénerov. Predtým aktívne pretekal a reprezentoval v tomto športe Slovensko aj Taliansko. Ale pôvodne chcel byť hokejistom.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Odkedy sa začal venovať športu, mal sen o účasti na najväčších športových podujatiach. Prvým bola hokejová NHL, žiaľ, zranenie mu to nedovoľovalo.



A tak prišiel druhý olympijský sen, ktorý sa mu tento rok splnil – jeho zverenec Jakub Grigar si na olympiáde v Tokiu vypádloval striebro.



Dnes má 42 rokov a za svoj doterajší športový život prešiel rôznymi životnými skúškami, ktoré, ako sám hovorí, ho neustále posúvali vpred. Stanislav Gejdoš.



Vieme o vás, že najprv ste boli hokejista. Odkedy ste hrávali a aká bola vaša hokejová kariéra?

Áno, je to tak, najprv som bol hokejista. Hokej som začal hrávať, keď som chodil do 3. ročníka na základnej škole. Ako som sa dostal na hokej, bolo veľmi jednoduché. Za bytovkou, kde sme bývali, sme si ako deti robievali ľadovú plochu, na ktorej sme dennodenne hrávali hokej. Potom ma kamarát z bytovky Andrej Hliničan zobral na hokejový tréning, a tak som začal hrávať skutočný hokej na zimnom štadióne v Liptovskom Mikuláši. Veľmi som si obľúbil tento šport. A už ako dieťa som chcel hrávať v NHL, keď budem dospelý. Takto som pokračoval s hokejom až do svojich 16 rokov.

Dokonca ste boli hokejovo aj v Amerike?

Podarilo sa mi dostať sa do kanadského Quebecu, bolo to v roku 1993 za výber starších žiakov Poprad do 14 rokov. Vola sa to turnaj Pee Wee. Bol to úžasný zážitok a zároveň ma to len utvrdilo v tom, že som chcel byť už len hokejista.



Kedy ste teda začali s vodným slalomom?

S vodným slalomom som začal v piatom ročníku na základnej škole. Nebola to náhoda, ako chlapec, ktorý miloval pohyb, šport a bol zvedavý som chcel skúšať nové a nové športové činnosti, tak som skúsil aj vodný slalom na divokej vode. V podstate ma k vode dostal Michal Martikán a René Školiak, ktorí už vtedy jazdili na kajakoch a zároveň som s nimi hrával aj hokej. Boli sme v jednom tíme spolu, a tak to išlo ruka v ruke aj s tými športami.



Dalo sa to skĺbiť – hokej a voda?

Samozrejme, áno, dalo sa to skĺbiť. Ba dokonca by som povedal, že to bolo ideálne, veď cez zimu bol hokej a cez leto vodný slalom. Aj tréneri ako Ivan Cibák, Peter Cibák, Vladimír Chrapčiak a ďalší tréneri aj starších ročníkov vodného slalomu – skoro všetci hrávali tiež hokej.

