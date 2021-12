Tomáš Knižka si v zápasoch hokejistov MHK 32 Liptovský Mikuláš na domácom ľade nezapíska. Prezradil prečo

S hokejom skončil v doraste a stal sa rozhodcom. Druhý rok píska v extralige, jeho snom je rozhodovať na majstrovstvách sveta. Po dlhých viac ako 30 rokoch má Liptov opäť v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži – extralige hokejového rozhodcu. Je ním Mikulášan, 26-ročný Tomáš Knižka.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Dnes je športový riaditeľ, ale niekedy aj kosí trávnik Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokej má v Liptovskom Mikuláši dlhoročnú históriu, vyrástlo v ňom veľa známych hokejistov. A preto by sa dalo očakávať, že aj hokejových rozhodcov v najvyššej súťaži by malo byť z Liptova viac. Ale nie je to tak.



Prečo je teda v extralige z nášho regiónu po toľkých rokoch len jeden Mikulášan a čo všetko musel obetovať, aby sa dopracoval až k extraligovej licencii, porozprával v rozhovore Tomáš Knižka.





Ešte doplníme, že naposledy, približne pred 30 rokmi, rozhodoval v najvyššej súťaži Lipták Drahoslav Vyšný st. A aj dnes, už približne piaty rok, píska jeho syn Drahoslav Vyšný ml., ten však už dlhé roky žije v Bratislave.



Kam až siahajú korene vašej hokejovej rozhodcovskej kariéry?

Začiatky sa datujú od môjho ukončenia aktívnej hokejovej púte. S hokejom ako hráč som skončil v doraste keď som mal 16 -17 rokov. Po krátkej dobe mi ale hokej nejako chýbal. Tak som si povedal, že idem skúsiť dať sa na rozhodcovskú dráhu.

Na začiatku, ako to už býva, som začínal rozhodovať aj ja zápasy malých detí. A postupne to rástlo a rástlo až do najvyššej súťaže.



Mohli by ste nám trošku priblížiť, ako vyzerá taký prvopočiatočný vstup do rozhodcovského dresu? Niekto si teraz možno povie, že chce byť rozhodcom. Čo má robiť? Ako začať?

Pokúsim sa to v skratke opísať. Prihlásite sa na kurz. Tu sa to rozdeľuje na dve časti: na krajský zväz ľadového hokeja a Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH). Najprv treba prejsť celým krajským, kde musíte absolvovať korčuliarske previerky, atletické fyzické previerky a skúšky z pravidiel hokeja.

Keď prejdete týmto kurzom, následne vás nominujú na takmer všetky krajské zápasy od malých detí cez mládež, dorast, juniorku až po dospelých. Samozrejme, že rozhodujete len tie ligy, na ktoré máte licenciu. Čiže napríklad u dorastu nemôžete hneď pískať prvú ligu, aj keď sú to mládežníci. Všetko má svoj postup.

V podstate získavate licencie na vyššie a vyššie ligy. Trvá to niekoľko rokov a až potom, ak vám to ide na kraji, vás nominujú vyššie do SZĽH.



Vy ako bývalý hokejista ste mali aj určitú výhodu, alebo...

Áno, keď ste boli bývalý hokejista, je to viac ako polovica úspechu. Pretože viete korčuľovať, poznáte pravidlá a čo je dôležité – viete sa doslova vcítiť do hry.

V článku sa ďalej dozviete aj: Je hokejový rozhodca jeho povolanie na plný úväzok alebo nie. Koľko rozhocov je v najvyššej hokejovej súťaži. Stretol sa už s podplácaním. Prečo chodieval rozhodovať aj amatérsku Liptovskú hokejovú ligu, keď nemusel. Ako trénuje na jednotlivé zápasy a má nad sebou kontrolu. Čo keď ho trafí puk alebo sa zrazia s hráčom. V čom je vhadzovanie iné pre bežného diváka. Sleduje hokej aj v telke, alebo mu stačí ten na ľade. A mnoho iných zaujímavých vecí...