Po ôsmich kolách mali nulu a potom sa dostali na sedem bodov

V V. lige Stredoslovenského futbalového zväzu, v skupine B, nováčik z Važca zimuje na predposlednom 13. mieste, keď získal sedem bodov (2 víťazstvá – 1 remíza – 10 prehier), pri skóre 19:28.

VAŽEC. K jesennej časti futbalistov ŠK Kriváň Važec sme sa vrátili v rozhovore s 30-ročným kapitánom mužstva Jozefom Troppom.



Vaše mužstvo až do 9. kola, keď zdolalo Likavku 5:1, čakalo na prvý bodový zárez, prečo tak dlho?

Tých dôvodov je určite viac. Celé mužstvo bolo v akomsi kŕči. Azda si chalani, ktorí presne nevedeli, do čoho idú, mysleli, že súťaž bude ľahšia a trochu ju aj podcenili. Na mysli mám predovšetkým prípravu, tréningy. Potom prišli aj nejaké zranenia, ktoré vzhľadom na slabú šírku nášho kádra takisto urobili svoje.



Ako to kolektív prežíval, keď sa len reťazili prehry a absolútne chýbala bodová radosť?

Bolo to veľmi ťažké obdobie. Pri neúspešných výsledkoch padá dole aj morálka. Chalani v šiestej lige neboli zvyknutí prehrávať, tam sme zväčša naplno bodovali. Aj v prípade, že sa stretnutie vyvíjalo nepriaznivo, dokázali sme výsledok otočiť alebo aspoň zápas dotiahnuť do remízy. Futbal však neoklamete. Pokiaľ sa málo trénuje, treba čakať aj následky.



Nepreblesklo vám počas čiernej série hlavou, či rozhodnutie prihlásiť sa do V. ligy bolo správnym krokom?