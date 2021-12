Chlapca zo svahu prevážali do nemocnice vrtuľníkom

Na zjazdovke sa vážne zranil 15-ročný chlapec.

LIPTOV. Na severnej strane Chopka sa v stredu popoludní vážne zranil 15-ročný snowboardista.

"Utrpel poranenie chrbtice a panvy. Na mieste nehody mu poskytli neodkladnú prvú pomoc horskí záchranári, podali medikamentóznu liečbu, založili mu fixačný imobilizačný panvový pás a zraneného chlapca uložili do vákuového matraca. O súčinnosť boli požiadaní leteckí záchranári, horskí záchranári do ich príletu transportovali chlapca na Priehybu. Tu bol zranený chlapec naložený na palubu vrtuľníka a, ktorým bol dopravený do nemocnice v Liptovskom Mikuláši," informovali horskí záchranári na svojej webovej stránke.