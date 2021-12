Jánošíkovu popravu symbolizuje nové pamätné miesto v Liptovskom Mikuláši

Koniec života zbojníka Juraja Jánošíka symbolizuje nové pamätné miesto. Vzniklo v lokalite jeho popravy, na Šibeničkách v Liptovskom Mikuláši.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Koniec života zbojníka Juraja Jánošíka symbolizuje nové pamätné miesto. Vzniklo v lokalite jeho popravy, na Šibeničkách v Liptovskom Mikuláši. V prvej fáze projektu pribudol v blízkosti tamojších mliekarní pamätník s informačnou tabuľou, druhá fáza počíta s vybudovaním chodníkov, lavičky a oporného múra.

"Popravenie ľudového hrdinu síce nie je na chválenie sa, ale bolo súčasťou histórie nášho mesta, preto chceme, aby pamätné miesto prispelo k informovanosti o tomto počine. Za Jánošíkovu popravu sa už Liptovskomikulášania Terchovčanom verejne ospravedlnili, a tí im aj vyjadrili odpustenie, čo pripomína tabuľa pri pamätnom mieste," povedal primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

Dominantou prevažne oceľového pamätníka z dielne konštruktéra Stanislava Machovčáka je takmer štvormetrová replika šibenice a reliéf Jánošíka. Podklad pamätníka tvorí železobetónová konštrukcia symbolizujúca Kriváň. Do tohto podkladu je ukotvená oceľová mreža, ktorá znázorňuje väznenie pred popravou a šibenica. Na šibenici je umiestnená oceľová tabuľa v tvare pergamenu, nachádza sa na nej rozsudok, ktorý si Jánošík vypočul tesne pred popravou. S nápadom na vybudovanie pamätného miesta prišiel Mikulášsky okrášľovací spolok.

Zbojník Jánošík skonal na popravisku Šibeničky, no do dnešného dňa nie je úplne jasné, kde presne v meste sa nachádzalo. Riaditeľ Múzea Janka Kráľa Jaroslav Hric poukázal na to, že historici určili len približné miesto popravy. Bolo situované na vyvýšenom mieste, aby odsúdencov bolo vidieť už z diaľky. Podľa Kataríny Verešovej z mestského múzea to bolo na východnom okraji mesta, medzi Svätým Mikulášom a Okoličným. Novovzniknuté pamätné je ľahko dostupné verejnosti, keďže sa nachádza v blízkosti hlavnej cesty.