Vypovedanie zmluvy so zhotoviteľom na stavbe D1 pri Ružomberku je jedným zo scenárov, potvrdil minister dopravy

Vypovedanie zmluvy so zhotoviteľom je jedným zo scenárov v súvislosti s problémovou výstavbou liptovského úseku diaľnice D1 Hubová - Ivachnová.

RUŽOMBEROK. Vypovedanie zmluvy so zhotoviteľom je jedným zo scenárov v súvislosti s problémovou výstavbou liptovského úseku diaľnice D1 Hubová - Ivachnová. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) to pripustil s tým, že o tom už informoval premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), ale momentálne o tom nechce viac hovoriť.

„Je to strategické rozhodnutie, ktoré chceme urobiť na úrovni vlády, aby to bolo v záujme občanov. Scenárov je tam viac, toto je jeden z nich,“ povedal Doležal na sociálnej sieti o možnosti zopakovania situácie so stavbou úseku D1 s tunelom Višňové pri Žiline. Táto stavba bola pre neschopnosť bývalého zhotoviteľa zastavená takmer dva roky po zrušení zmluvy, dostavbu úseku od jari tohto roka už zabezpečuje iný zhotoviteľ.

Obchvat Ružomberka na D1 v úseku Hubová - Ivachnová v dĺžke takmer 15 kilometrov mal byť pôvodne dokončený v roku 2017, neskôr sa hovorilo o termíne do konca roka 2023. Pre zosuv pri západnom portáli tunela Čebrať museli stavbu preprojektovať, zmeniť trasu a predĺžiť tunel.

To malo vplyv na predĺženie lehoty výstavby aj na zvýšenie zmluvnej ceny momentálne na úrovni takmer 290 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 až 2020. Zhotoviteľom je česko-slovenské združenie stavebných spoločností OHL ŽS, a.s., a Váhostav - SK, a.s.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) koncom novembra informovala, že v tuneli Čebrať prerazili 3 480 metrov a zostávalo preraziť posledných 150 metrov. Po získaní právoplatného stavebného povolenia stavbári začali práce aj na západnom portáli tunela. Aktuálne sa potrebovali dostať o päť metrov hlbšie, aby mohli pristúpiť k razeniu tunela zo západnej strany v decembri, pričom práce by mali pokračovať celú zimu. Tunel razia novou rakúskou metódou a postupne v niektorých častiach začínajú aj so sekundárnym ostením tunela.

