Ako bude vyzerať nová vyhliadka na Háji Nicovô

Mesto Liptovský Mikuláš získa novú dominantu, dvadsať metrov vysokú vežu.

(Zdroj: ateliér Simple Code, Five by Five)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Oblastná organizácia cestovného ruchu región Liptov v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš vyhlásila architektonickú súťaž na vyhliadkový bod na Háji Nicovô.

Výšina sa v ostatných rokoch stala vďaka viacerým novinkám vyhľadávaným miestom pre trávenie voľného času. Najzásadnejšou bola oprava vojenského cintorína, no pribudli aj dve ihriská, chodníky a náučné tabule, či prístrešok pre cyklistov.

Myšlienka výstavby rozhľadne na Háji Nicovô nie je nová, no dosiaľ sa ju nepodarilo zrealizovať. Mikulášania vyhlásili architektonickú súťaž a vyhodnotili ju. Víťazom je ateliér Simple Code, Five by Five.

Štyri objekty

Budúcu dominantu na Háji vytvorí veľká oceľová veža, priestor pre pohľady do korún stromov, miesto s panoramatickým výhľadom do lesa a plošina na oddych. "Všetky štyri objekty budú priehľadné, teda splnia cieľ nenarúšať prírodné prostredie, zároveň esteticky a funkčne dopĺňať túto lokalitu," povedala Viktória Čapčíková, hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš.