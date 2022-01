Nevidí, ale hrá stolný tenis a živia ho informačné technológie

Je aktuálny majster Slovenska a svoju brázdu už vyryl aj na medzinárodnom poli. Ide o nevidiaceho stolného tenistu Pavla Kuboška z Liskovej.

LISKOVÁ. Napriek zrakovému hendikepu si 30-ročného sympaťáka podmanil stolný tenis, samozrejme, v trochu inej podobe. Od jeho športového koníčka sme aj začali odvíjať rozhovor s Pavlom Kuboškom.



Skúste nám najprv priblížiť stolný tenis nevidiacich, aké sú základné princípy?

Samozrejme, nejde tu o klasický pingpong, ale aplikovaný stolný tenis, známy pod anglickým názvom show-down. Tiež máme stôl, no špecifický, aj s mantinelmi. Náš stôl na dve polky rozdeľuje priehľadná stredová doska. Hrá sa takisto s drevenými raketami, avšak s ozvučenou loptičkou, ktorú musíte odpáliť popod dosku, keď cieľom je trafiť bránu. Samozrejme, protihráč sa vám snaží v tom zabrániť. Za každý takýto presný zásah získavate dva body.





Je to fyzicky náročný šport?

Podľa mňa dosť. Hlavne medzinárodné súťaže dajú zabrať, kde sa hrá tri víťazné sety do jedenásť.



Ako ste sa našli práve v schowdowne?

Moje začiatky so stolným tenisom sú spojené ešte so Základnou školou v Levoči.