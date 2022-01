Vzácnu vyhňu presťahujú do mesta

Hospodárske budovy za Rázusovie domom v Liptovskom Mikuláši zmenia na expozíciu kováčstva a garbiarstva. Presťahujú tam kováčsku vyhňu z Vlách, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Presun kováčskej vyhne z Vlách do Liptovského Mikuláša odobrili pamiatkari. Nenápadná drevenička, vrátane svojho vybavenia, stojí takmer 150 rokov vedľa požiarnej zbrojnice vo Vlachoch. Do svojho zbierkového fondu ju získalo mestské Múzeum Janka Kráľa.

Na unikátnu, no chátrajúcu vyhňu, upozornil liptovskomikulášskych múzejníkov pamiatkar Peter Kulašík z Ružomberka. Tí sa ihneď pustili do záchrany národnej kultúrnej pamiatky.

„Vyhňu sme navštívili a zistili sme, že je najvyšší čas zachovať ju pre budúce generácie. V Rázusovie dome sme v pôvodnej maštali pripravili podmienky na jej inštaláciu. So súhlasom a pod dozorom pamiatkarov z Bystrice uskutočníme po uvoľnení protipandemických opatrení prevoz kompletného zariadenia do Liptovského Mikuláša,“ povedal Jaroslav Hric, riaditeľ mestského múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Múzejníci sa pustia aj do odborného ošetrenia koženého mechu a kováčskych nástrojov.