Prvý slalom roku 2022 patrí Vlhovej

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová triumfovala v utorkovom slalome Svetového pohára v Záhrebe. Dosiahla 24. víťazstvo a 51. pódiové umiestnenie v pretekoch prestížneho seriálu. V chorvátskej metropole predstihla o pol sekundy Američanku Mikaelu Shiffrinovú, tretia skončila Rakúšanka Katharina Liensbergerová s výrazným odstupom 2,11 s.

LIPTOV, ZÁHREB. Vlhová si vytvorila výbornú východiskovú pozíciu už v 1. kole, po ktorom jasne viedla. Celkovo dosiahla už 16. slalomové víťazstvo v kariére. Za Snehovú kráľovnú ju korunovali tretí rok za sebou, čo dokázala ako prvá lyžiarka v histórii. Marlies Schildová aj Shiffrinová slávili v minulosti na Medvednici zhodne štyri víťazstvá, ale viac ako dvakrát za sebou sa im nepodarilo triumfovať.





Dvadsaťšesťročná Slovenka vyhrala v tejto zime už štvrtý z piatich slalomov, okrem Záhrebu zvíťazila dvakrát v Levi a raz v Lienzi, v Killingtone ju zdolala jedine domáca Shiffrinová. Z možných 500 bodov získala 480 a suverénne vedie priebežnú klasifikáciu disciplíny, pred druhou Shiffrinovou má náskok 120 bodov. V celkovom poradí SP sa Vlhová posunula na druhú priečku pred Talianku Sofiu Goggiovú, pred ňou je už len Shiffrinová, na ktorú stráca 115 bodov.



V stredisku Sljeme panovalo jarné počasie s teplotami približne 8°C, čo sa podpísalo pod kvalitu podložky. Organizátori ju pred pretekmi solili a poliali vodou. Počas pretekov znepríjemňoval podmienky aj silný vietor, ktorý zavial na trať veľké množstvo lístia. Vlhová na ňu vyrazila ako prvá, od úvodu našla veľmi dobrý rytmus, vyhla sa väčším problémom a v strednej časti ešte zrýchlila. V cieli bolo jasné, že obhajkyňa veľkého glóbusu nastavila latku veľmi vysoko.



Konkurentky sa napokon k jej času ani nepriblížili. Shiffrinová, ktorá sa vrátila do súťažného kolotoča po prekonaní ochorenia COVID-19, v hornej časti ešte držala krok s líderkou, no v strmine urobila chybu, išla do záklonu a v cieli mala manko 64 stotín sekundy. Priebežne tretia Švajčiarka Wendy Holdenerová zaostávala o 0,81 s. Ďalšie ašpirantky na pódiové umiestnenie nabrali výraznejšiu stratu, Liensbergerová na piatej pozícii až 1,17 s.



"Som celkom spokojná, neboli tam žiadne výrazné chyby," komentovala Vlhová svoju jazdu. "Snažila som sa púšťať lyže, lebo som vedela, že sneh je agresívnejší, keďže je v ňom veľa soli. Listy na trati mi až tak neprekážali, skôr samotný vietor. Nevedela som sa ani udržať na štarte, vietor šiel oproti, snažila som sa od štartu zohnúť, aby som nenaberala veľa vzduchu. Aj tak som trochu stratila. Potom som sa snažila ísť moju jazdu. Myslím si, že jednotka bola pre mňa šťastná, s každým ďalším číslom sa trať stále viac rozbíjala. To bol môj plán - čo najviac využiť jednotku na štarte, aby som si pred 2. kolom vytvorila veľký náskok," dodala pre JOJ Šport.



V druhom kole boli brány postavené priamejšie a dalo sa viac atakovať, s pribúdajúcim časom sa však v mäkkom podklade vytvárali stále väčšie diery a ryhy a ešte zosilnel vietor. Druhá jazda mimoriadne vyšla Kanaďanke Ali Nullmeyerovej, ktorá poskočila zo 14. pozície na konečnú piatu. Prekonala ju až Liensbergerová napriek obrovskej chybe, keď ju diera vyhodila ďaleko mimo optimálnu líniu. Švédka Anna Swennová Larssonová situáciu nezvládla a ocitla sa mimo trate, do cieľa došla s takmer 10-sekundovou stratou. Následne sa Holdenerová zaradila za Rakúšanku. Shiffrinová nasadila od úvodu pekelné tempo, dala si pozor v náročných pasážach a v cieli mala náskok 1,61 na Liensbergerovú. Vlhová však zdvihla hodenú rukavicu, skvele sa popasovala s náročnými podmienkami, v hornej časti ju síce rozhodila jedna ryha, ale držala si tempo a do cieľa doviezla polsekundový náskok.

"Dávala som si pozor, aby som zvládla hlavné pasáže, aj keď to bolo s chybami. Bojovala som zo všetkých síl a nakoniec to stačilo na víťazstvo. Nevymýšľala som nič špeciálne, iba som sa sústredila na lyžovanie, aby som išla čisto a vyhla sa problémom. V Záhrebe je veľmi dlhý slalom a v záverečnej strmine už cítite stehná. Som rada, že som to zvládla," dodala Vlhová.



Podujatie v chorvátskej metropole sa konalo bez prítomnosti divákov. SP žien sa borí s rozširovaním nákazy, v Záhrebe pre pozitívne testy neštartovali Rakúšanky Franziska Gritschová a Magdalena Eggerová a ani Švajčiarky Camille Rastová, Aline Daniothová a Melanie Meillardová, s ktorými Vlhová trénovala.

