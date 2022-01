Liptáci dali v prvej minúte až dva góly. Bystricu porazili 5:2

Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš ukončili sériu piatich prehier a zdolali Banskú Bytricu 5:2 v štvrtkovom stretnutí 49. kola Tipos extraligy. V tabuľke im však naďalej patrí posledná 12. priečka o bod za Novými Zámkami.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Liptáci neodohrali pre vysoký počet pozitívnych prípadov na koronavírus uplynulé dve kolá. Naposledy sa predstavili práve na ľade Banskej Bystrice, kde dostali výprask 1:8.



Všetky papierové predpoklady hovorili v prospech Bystričanov, úplne ich však roztrhalo úvodných 78 sekúnd hrôzy, po ktorých viedli Liptáci 3:0. Hosťom nepomohlo ani striedanie brankárov.



Matej Gajan síce nahradil Filipa Belányiho, no obaja mali v zápise dva inkasované góly už v 5. minúte, keď Handlovský zvýšil na 4:0. Nikita Ščerbak sa ešte pokúsil zobudiť "baranov," keď v 14. minúte znížil, no do šatne odchádzali



Banskobystričania predsa len so štvorgólovým mankom. Tridsaťtri sekúnd pred prvou sirénou prehĺbil depresiu hostí Sameli Ventelä. V ďalších dvoch tretinách už gólostroj nepokračoval, presadil sa iba Jacob Cardwell v 36. minúte a tak si Liptáci pripísali prvý triumf po piatich prehrách v sérii.



HK 32 Liptovský Mikuláš - HC´05 Banská Bystrica 5:2 (5:1, 0:1, 0:0)



Góly: 1. Hovorka (Handlovský, Ventelä), 1. Walega (Karpinnen, Salija), 2. Murček (Matúš Paločko, Jurík), 5. Handlovský (Kriška, Hovorka), 20. Ventelä (Handlovský, Hovorka) - 14. Ščerbak (Michaud, Výhonský), 36. Cardwell.

Rozhodovali: T. Orolín, Baluška - M. Orolín, Jurčiak,

vylúčení: 3:6 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



Liptovský Mikuláš: Ivannikov – Ventelä, Varttinen, A. Salija, Mezovský, Krempaský, Pacalaj, S. Droppa - Hovorka, Kriška, Handlovský - Karppinnen, Walega, Obdržálek - J. Jurík, Murček, Matúš Paločko - J. Nemec, Haluška, Dunčko

Banská Bystrica: Belányi (1. Gajan) – Cardwell, Bačík, Boldižár, Crevier-Morin, Hudák, Kostromitin, Rákoš - Fossier, Berger, Galbavý - Bubela, Michaud, Ščerbak - Výhonský, Tamáši, Kabáč – Vašaš, Gabor, Melcher

