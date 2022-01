Mikulášsky Tatran odštartoval zimnú prípravu ako prvý

Káder po prestávke opustili dvaja kľúčoví hráči, stopéri Hranáč a Pintér. Nováčik v najvyššej futbalovej súťaži Fortuna lige MFK Tatran Liptovský Mikuláš je s jesennou časťou spokojný a verí, že v tej nadchádzajúcej jarnej sa mu bude dariť tiež.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš ako prví z 12-členného pelotónu Fortuna ligy odštartovali v utorok (4. 1. 2021) popoludní zimnú prípravu. V rámci nej by mali v prípade priaznivej covidovej i poveternostnej situácie odohrať osem prípravných zápasov, z toho tri ich čakajú na plánovanom sústredení v Turecku.



Káder nováčika a po jesennej časti desiateho tímu Fortuna ligy zatiaľ opustili dvaja stopéri – Michal Pintér sa vracia do FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, po hosťovaní si zbalil kufre aj ďalší stredný obranca Robin Hranáč (FK Pardubice), ktorého si vyžiadal domáci klub.

Odchod stopérov a sústredenie v Turecku

„Zvyšok kádra zostáva nezmenený. V rokovaní sú už aj nové posily, ktoré by do Tatrana mali prísť v najbližších dňoch, avšak o ktorých hráčov ide, ešte nebudeme konkretizovať. Erik Jendrišek to však nebude, hoci sa nedávno po internete šírila aj táto správa,“ informoval v úvode športový riaditeľ Ján Papaj.

Liptáci z mikulášskeho Tatranu okrem prípravy v domácich podmienkach by mali odcestovať aj na niekoľkodňové sústredenie do teplého Turecka, kde majú naplánované aj tri prípravné stretnutia.



„Áno, Turecko je naplánované a verím, že ho aj absolvujeme, pretože zabrániť tomu by mohla už len nepriaz-nivá covidová situácia, ktorá neustále pretrváva na