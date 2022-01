Odišla ďalšia legenda zlatej éry mikulášskeho hokeja

Do hokejového neba odišla v posledný deň starého roka 2021 ďalšia legenda zlatej éry mikulášskeho hokeja Vincent ´Vinco´ Školiak vo veku 72 rokov.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Do hokejového neba odišla v posledný deň starého roka 2021 ďalšia legenda zlatej éry mikulášskeho hokeja Vincent ´Vinco´ Školiak vo veku 72 rokov.

Odchovanec mikulášskeho hokeja s hokejom začal až ako 16- ročný, keď prišiel na učňovskú školu do Liptovského Mikuláša. Učil sa za kuchára. Bol hokejový samouk. Nikdy nehral za žiakov.



Na jeho začiatky si zaspomínal aj jeho dlhoročný kamarát a spoluhráč Marián Mako Szekely:

„Vincove začiatky neboli vôbec jednoduché. V septembri, keď prišiel do školy, už boli hokejové tréningy rozbehnuté. Keď sa prišiel informovať o možnosť trénovať, nikto ho nechcel zobrať, aby mohol aspoň korčuľovať, pretože spadal už do dorasteneckých kategórií. Bol doslova samouk, ale nakoniec začal hrávať hokej za B-dorast Partizán a aj futbal za mikulášsky dorast,“ zaspomínal na jeho začiatky Mako.





Talentovanému hokejistovi sa aj strelecky veľmi darilo, čo ukázal aj v zápase