Opora medzi ružomberskými žrďami s desiatimi nulami

Gólman MFK Ružomberok Ivan Krajčírik v jeseni odchytal všetkých 19 fortunaligových duelov, na svoje konto si pripísal 1710 minút. Inkasoval len 13 gólov, v desiatich zápasoch nepustil loptu za svoj chrbát.

RUŽOMBEROK. Mikulášsky rodák sa stal ružomberskou brankárskou jednotkou po tom, čo pred rokom sa spod Čebraťa do Sigmy Olomouc porúčal skúsený Matúš Macík.

Už v jarnej časti sezóny 2020/2021 Krajčírik vynechal len jeden „majstrák“, keď ho do domácej karantény poslal covid.

Smelo možno povedať, že náš reprezentant do 21 rokov má za sebou hviezdnu jeseň a tiež vrchovatou mierou prispel k aktuálnej tretej priečke ružomberského mužstva.





Možno povedať, že vašu kariéru naštartoval odchod Macíka do Čiech?

Áno, keď Macík odišiel, bol to zlom v mojej kariére. Myslím si, že už som bol na najvyššiu súťaž dostatočne pripravený. Veď som absolvoval nejakú porciu zápasov, keď bol Matúš zranený. Potom som ale začal pravidelne chytávať. Netajím, začiatok bol trochu kostrbatý, no postupne som si zvykol na rolu jednotky. Určite sa mi podarilo šancu chytiť za správny koniec.



Predtým bolo svojím spôsobom šťastím na vašej strane naopak smola na Macíkovej strane. Dvere do zápasov vám otvárali zranenia či zdravotné problémy prvého brankára, čo poviete?