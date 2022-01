Rozhodca Glajza: Hráč to nezvládol a jednu vzduchom chladenú mi natiahol

Projekt o liptovských futbalových rozhodcoch pokračuje. V dnešnom dieli sme vyspovedali už skúseného rozhodcu, ktorý rozhoduje od svojich 15 rokov. Je ním Jakub Glajza.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Futbalový projekt, ktorý sme začali spracovávať už v lanskom roku "Futbalový rozhodca" pokračuje zaujímavým rozhovorom

s dvadsaťsedem ročným rozhodcom Jakubom Glajzom.



Odkedy sa venujete rozhodcovskej činnosti?

S rozhodovaním som začal pomerne skoro, tuším to bola sezóna 2009, keď som mal 15 alebo 16 rokov. Je to teda už viac ako 12 rokov, čo behám po liptovských futbalových trávnikoch v pozícii rozhodcu.





Ako ste sa k rozhodovaniu vlastne dostali?

Ja si to vlastne už ani poriadne nepamätám. Vždy ma táto hra bavila a fascinovala. Odmalička som sa tomuto športu aktívne venoval. Keď som bol starší,prišli nejaké zranenia, či už členka, alebo kolena a bolo rozhodnuté. Futbalu som sa nechcel vzdať, a preto som sa rozhodol pričuchnúť k rozhodcovskej profesii a ktovie, možno som vlastne bol slabý futbalista, a preto som teraz rozhodca. (Smiech)



Ako by ste sa charakterizovali, aký ste typ rozhodcu?

Veľmi dobrá otázka, no určite by ju lepšie vedeli zodpovedať hráči, tréneri či diváci. Ja osobne si však myslím, že som rozhodca, ktorý nepotrebuje byť stredobodom pozornosti. Na zápasy sa pripravujem svedomito už doma. Je veľmi dôležité, aký urobí rozhodca prvý dojem. Vo chvíli, keď vstupuje na štadión, či už svojím vzhľadom, alebo vystupovaním, musí byť priateľský, koncentrovaný, komunikatívny a zdvorilý. V samotnom zápase sa snažím s hráčmi nadviazať kontakt a vytvoriť si potrebný rešpekt a úctu nielen správnymi rozhodnutiami, ale aj vhodnou komunikáciou, povzbudením, napomenutím, ale aj gestikuláciou a neverbálnou komunikáciou, samozrejme, toto všetko s veľkou pokorou. Ak sa to podarí hneď od úvodu, hráči to vedia a dokážu vrátiť v podobe fair-play hry. Je dôležité, aby vás hráči nevnímali ako svojho nepriateľa. Rozhodcovskými vzormi sú pre mňa takí rozhodcovia, akými sú Cüneyt Çakır či Björn Kuipers.

V článku sa dozviete napríklad aj: Aký bol futbalista. Ktoré súťaže rozhoduje aktuálne a prečo. Ako vníma fanúšikov. Prečo mu jeden z hráčov natiahol. Pohľad na ženské rozhodkyne. Ako vidí svoju budúcnosť v rozhodcovskom šate. A mnoho iného...