LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, SCHLADMING. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová si v predstihu zabezpečila malý glóbus za slalom Svetového pohára.

Po druhom mieste v utorňajšej súťaži v rakúskom Schladmingu má na čele hodnotenia disciplíny nedostihnuteľný náskok 220 bodov. O 15 stotín sekundy zvíťazila Američanka Mikaela Shiffrinová. Dosiahla tak 47. víťazstvo v pretekoch jednej disciplíny a prekonala rekord legendárneho Švéda Ingemara Stenmarka, ktorý zvíťazil 46-krát v obrovskom slalome. Tretia skončila Nemka Lena Dürrová (+0,93 s).



Vlhová v tejto sezóne ovládla slalom, keď zvíťazila v piatich zo siedmich súťaží, radovala sa dvakrát v Levi, raz v Lienzi, Záhrebe i Kranjskej Gore. Z možných 700 získala 660 bodov, iba v Killingtone a teraz ju zdolala najväčšia rivalka Shiffrinová. Do konca ročníka sú na programe už len dve súťaže po zimných olympijských hrách.

"Musím si to najprv uvedomiť. Chcela som vyhrať, trošku ma to mrzí, ale prišli za mnou tréner Mauro Pini a brat Boris a povedali mi, že som dokázala vyhrať malý glóbus v polovici januára. To sa nedeje každý deň. Nie je jednoduché súťažiť, keď už každý hovorí o glóbuse. Snažila som sa koncentrovať na obe jazdy, aj keď druhá nebola ideálna, nakoniec je z toho skvelé druhé miesto. Bol to boj, ale zvládla som to," povedala 26-ročná Slovenka pre RTVS. Malú sezónnu trofej za slalom získala druhýkrát po roku 2020, keď si ju vybojovala aj za paralelné disciplíny. V celkovom poradí SP ako obhajkyňa veľkého glóbusu zaostáva za vedúcou Shiffrinovou o 55 bodov.

Američanka celkovo slávila 73. triumf na podujatiach prestížneho seriálu a na vyrovnanie absolútneho rekordu Stenmarka jej chýba trinásť úspechov. Medzi ženami je pred ňou len krajanka Lindsey Vonnová s 82 víťazstvami. Shiffrinová má na Schladming má krásne spomienky, v roku 2013 tam získala prvý zo štyroch titulov majsterky sveta v slalome.



"Pre nás je nesmierne privilégium štartovať na tejto ťažkej trati, ktorá je určená výhradne pre mužov. O to famóznejšie pre mňa je, že sa mi tu opäť podarilo zvíťaziť. V prvom kole som bojovala, v druhom kole som predviedla dobrú jazdu, s ktorou musím byť spokojná," povedala víťazka vo vysielaní Eurosportu. Na prvé miesto sa vyšvihla z piatej pozície po úvodnom kole.



Do Schladmingu sa nočné preteky presunuli pre vysokú sedemdňovú incidenciu prípadov ochorenia COVID-19 vo Flachau. Slovenka so štartovým číslom 1 otvorila súťaž na slávnej zjazdovke Planai, kde sa tradične koná najprestížnejší slalom mužskej sezóny. Na čistej trati pod umelým osvetlením išla bez viditeľnejšej chyby a zároveň dostatočne agresívne. Diktovala si tempo, najväčší náskok pred súperkami získala v spodnej pasáži. Usadila sa na čele o 27 stotín sekundy pred Dürrovou, priebežne tretie boli Švajčiarka Wendy Holdenerová a Kanaďanka Ali Nullmeyerová s mankom 0,35 s. Hneď po Vlhovej vyrazila Shiffrinová, ani ona nespravila výraznejšiu chybu, ale chýbala jej potrebná dynamika a postupne naberala stratu. V cieli zaostala o 42 stotín sekundy. Z elitnej žrebovanej sedmičky nedokončili prvé kolo Švajčiarka Michelle Gisinová ani Švédka Anna Swennová Larssonová.



V druhom kole musela Shiffrinová útočiť na hranici rizika, hoci predchádzajúce preteky v Slovinsku nedokončila. Jej prejav nebol typicky ladný, no išla veľmi dravo, v dolnej časti to vygradovala a suverénne najrýchlejšou druhou jazdou sa v cieli ujala vedenia s obrovským náskokom. Holdenerová aj Nullmeyerová na strmom svahu vypadli, Dürrová sa zaradila s veľkým odstupom za Shiffrinovú. Vlhová mala k dispozícii solídny náskok, napriek tomu išla naplno. Po chybe ho však na krátkom úseku takmer celý stratila a v súčte tesne nestačila na americkú rovesníčku. Pripísala si 53. pódiové umiestnenie v pretekoch SP v kariére.

"Úprimne ma to trochu mrzí, ja chcem stále vyhrávať. Ale nie vždy sa to podarí. Bola som najskôr smutná, ale už to prechádza. Získať glóbus v strede sezóny, to sa nestáva každý deň. Potrebujem čas, aby som si to uvedomila," uviedla Vlhová po pretekoch pre slovenských novinárov.

Slovenka ešte pochválila rakúskych organizátorov, s podmienkami v Schladmingu bol spokojný celý tím Vlhovej. Priamo do dediny pricestovalo aj niekoľko slovenských fanúšikov, ktorých bolo dobre počuť.

"Kopec sa mi celkom páčil. Nie je úplne ťažký, ale podmienky boli super, pretože ho nevyliali vodou. Tieto večerné preteky majú niečo do seba, ja som si to veľmi užila. Čo sa týka fanúšikov, pozerá sa na to veľmi dobre aj keď ma mrzí, že fanúšikovia tu inak nemohli byť. Ale momentálne to je takt a musíme si dávať pozor. Ale som šťastná aj za tých pár ľudí čo príde."



Najbližšie sa Vlhová predstaví v Zauchensee, kde sa pôjde v sobotu 15. januára zjazd a o deň neskôr super-G. "Trochu si oddýchneme od slalomu, čakajú nás rýchlostné disciplíny. Teším sa na to, bude dôležité dostať sa do toho čo najskôr," uzavrela Vlhová.

Výsledky nočného slalomu SP žien v Schladmingu:

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:32,66 min, 2. Petra VLHOVÁ (SR) +0,15 s, 3. Lena Dürrová (Nem.) +0,93, 4. Chiara Mairová (Rak.), Camille Rastová (Švaj.) obe +1,05, 6. Leona Popovičová (Chor.) +1,38, 7. Mina Fürst Holtmannová (Nór.) +1,50, 8. Laurence St-Germainová +1,51, 9. Amelia Smartová (obe Kan.) +1,68, 10. Maria Therese Tvibergová (Nór.) +1,72

Celkové poradie SP (po 20 z 37 súťaží):

1. Shiffrinová 966 bodov, 2. VLHOVÁ 911, 3. Sofia Goggiová (Tal.) 657, 4. Sara Hectorová (Švéd.) 582, 5. Wendy Holdenerová (Švaj.) 408, 6. Federica Brignoneová (Tal.) 407

Poradie v slalome (7 z 9):

1. VLHOVÁ 660 bodov - istý malý glóbus, 2. Shiffrinová 440, 3. Holdenerová 321, 4. Dürrová 312, 5. Katharina Liensbergerová (Rak.) 272, 6. Ana Buciková (Slov.) 191

