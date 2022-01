Tréner Jančuška: Výsledok zápasu so Zvolenom nezodpovedal predvedenej hre

Mikulášski hokejisti MHK32 Liptovský Mikuláš odohrali v utorok (11. 1.) dohrávku 48. kola hokejovej Tipos extraligy na svojom domácom ľade so Zvolenom, ktorému podľahli 2:5.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejisti majstrovského Zvolena zvíťazili v utorkovej dohrávke 48. kola Tipos extraligy na ľade posledného MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:2. Zvolen je v tabuľke na 2. mieste, na lídra Slovan Bratislava stráca päť bodov. Liptáci sú naďalej na chvoste tabuľky.

Favorizovaný Zvolen mohol inkasovať v 3. minúte, ale brankár Trenčan dobre zasiahol pri dorážke Nemca. O pár minút rovnako pochodil aj ďalší domáci hráč Walega a tak do vedenia išli "rytieri".

V 8. minúte pekne prešiel cez protihráča Jedlička, prihral Zuzinovi, ktorý strelou z prvej otvoril skóre. Domáci Hovorka mohol vyrovnať ešte v prvej tretine, Trenčan mu zmaril tiež šancu na začiatku druhej. Aj preto išli hostia v 26. minúte do dvojgólového vedenia. Strelu Kubku od modrej tečoval Leskinen, brankár Ivannikov len vyrazil pred seba a tam sa pri dorážke dobre zorientoval Saracino.



Liptáci nerezignovali a znížili v 31. minúte aj so šťastím, keď Ventelä obišiel bránku, pokúsil sa prihrať a obranca Kotvan si korčuľou zrazil puk do siete. Zvolen išiel opäť do dvojgólového vedenia 18 sekúnd pred koncom druhej 20-minútovky, Zuzin mal na kruhu dosť času zamieriť a vymietol horný roh domácej bránky. Ešte pár sekúnd pred druhou sirénou mohol znížiť Hovorka, ale Trenčan ho opäť vynuloval.



V 45. minúte Zuzin mohol skompletizovať hetrik, ale neuspel. Hostí to mrzieť nemuselo, v 48. minúte Walega stratil puk na útočnej modrej čiare a Leskinen po sóle a blafáku zvýšil na 4:1. Následne sa zrodila prvá využitá presilovka v stretnutí, zvolenský Kotvan vystrelil od modrej a Jedličkov teč znamenal vedenie hostí 5:1. Liptovský Mikuláš ešte v závere kozmeticky upravil výsledok, keď sa presadil Kriška.

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Góly: 31. Ventelä (Murček, Jurík), 57. Kriška (Handlovský, Varttinen) - 8. Zuzin (Jedlička), 26. Saracino (Leskinen, Kubka), 40. Zuzin (Hain, Jedlička), 48. Leskinen, 54. Jedlička (Kotvan, Zuzin).

Rozhodovali: Novák, Orolin - Durmis, Ordzovenský,

vylúčení: 4:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0



Liptovský Mikuláš: Ivannikov - Ventelä, Varttinen, Salija, Mezovský, Krempaský, Pacalaj, Droppa - Hovorka, Kriška, Handlovský - Karpinnen, Walega, Obdržálek - Jurík, Murček, Paločko - Nemec, Haluška, Dunčko



HKM Zvolen: Trenčan - Hain, Kotvan, Roy, Meliško, Kubka, Hraško, Sládok - Jedlička, Viedenský, Zuzin - Saracino, Krieger, Leskinen - Osterberg, Mikúš, Stupka - Török, Gubančok, Csányi

Podľa trénera hokejistov Liptovského Mikuláša Milana Jančušku nezodpovedal výsledok zápasu so Zvolenom predvedenej hre. Jeho zverenci podľahli v utorkovom zápase 48. kola Tipos extraligy na domácom ľade 2:5, pričom podľa kormidelníka zaostali iba v koncovke. Po 22. prehre v prebiehajúcej sezóne 2021/2022 sú naďalej na poslednom 12. mieste tabuľky.



"Skóre zápasu absolútne nezodpovedá predvedenej hre. Hrali sme dobre, s pohybom a vypracovali sme si veľa šancí. Za Zvolenom sme zaostali v koncovke, v ktorej boli hostia pohotovejší. Šance sme si vypracovali, no v nich sme už zlyhali. Je to škoda, pretože sme mali na to, aby sme bodovali," povedal Milan Jančuška.

Jeho zverenci prehrali so Zvolenom uplynulé tri vzájomné zápasy v prebiehajúcom ročníku.



Pre hokejistov Zvolena to bolo tretie víťazstvo po sebe. V ich bránke opäť nastúpil Adam Trenčan, ktorý neinkasoval v predošlom stretnutí s Banskou Bystricou (1:0). Darilo sa mu aj tentoraz, keď zmaril 31 striel domácich. Asistent trénera hostí Andrej Kmeč bol rád za ďalšie tri body do tabuľky.

"Bol to pre nás ťažký zápas. Mikuláš mal dobrý pohyb, jeho hráči hrali aktívne a agresívne. Naši hráči si dokázali poradiť a presadili sa strelecky. Získali sme tri body, za ktoré sme radi," uviedol Kmeč.

