Mikulášsky Tatran dopĺňa káder

Futbalový MFK Tatran Liptovský Mikuláš je po jeseni v tabuľke na sľubnom desiatom mieste. Pozíciu na jar si chce udržať, ak nie aj vylepšiť, preto zarezáva v príprave a skúša nové posily.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mikulášsky Tatran odštartoval zimnú prípravu ako prvý Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš už tvrdo zarezávajú v zimnej príprave do nasledujúcej jarnej futbalovej časti Fortuna ligy. Počas uplynulých dní odohrali dve prípravné stretnutia s veľmi kvalitnými súpermi, korí sú účastníkmi najvyšších súťaži v Poľsku (Wisla Krakov), a v Čechách (MFK Karviná).



V týchto stretnutiach okrem základného mikulášskeho kádra dostali značnú príležitosť ukázať sa aj noví hráči, ktorí prišli do Tatrana na skúšku.

„Príprava, ktorú sme si nastavili, beží podľa plánu v domácich podmienkach. Zatiaľ sme odohrali dva kvalitné prípravné zápasy so súpermi z najvyšších líg,“ začal hodnotiť doterajší priebeh prípravy hlavný tréner Marek Petruš.