Dokázali remizovať s lídrom, ale patrí im (zatiaľ) Čierny Peter

Pre ŠK Závažná Poruba nie je pohľad na polčasovú tabuľku IV. ligy skupiny Sever vôbec príjemný, v dedine však veria, že na jar ujdú „hrobárovi z lopaty“.

ZÁVAŽNÁ PORUBA. Len osem bodov (dve víťazstvá – v Diviakoch 2:1 a s Turzovkou 1:0 a dve remízy – s Makovom 1:1 a v Kysuckom Novom meste 0:0. Také diétne je jesenné vysvedčenie nášho štvrtoligistu v doterajšej časti sezóny. Jedným dychom však treba dodať, že posledná priečka nie je až tak hrozivá. Rovnako na tom sú predposledné Diviaky a tretí tím od konca Belá-Dulice vykopal iba o štyri body viac.





K jesennej časti sme sa vrátili v rozhovore s predsedom futbalového klubu v Závažnej Porube Petrom Iľanovským.

Ako by ste stručne zosumarizovali prvú polovicu sezóny?

My sme nový súťažný ročník začali dobre. V Slovnaft Cupe mužstvo vyhralo vo Vavrečke a v Brezne zhodne 2:1 a vyradilo nás až druholigové Námestovo – 2:4. Bol to však pre nás dosť smoliarsky zápas, pokojne sa dal dotiahnuť aj do penaltového rozstrelu. Chýbalo akurát trochu šťastia. V lige chlapci v 2. kole naplno zabodovali v Diviakoch a nato doma uhrali remízu (1:1) s jesenným lídrom Makovom. Či proti