Skialpinistov v Západných Tatrách strhla lavína, jeden neprežil

Skialpinistu spod snehu vykopali, bolo už neskoro.

PODBANSKÉ. Horskí záchranári v stredu popoludní zasahovali v Kamenistej doline v Západných Tatrách nad Podbanským. Lavína z Holého vrchu tam strhla troch skialpinistov.

"Skialpinisti lyžovali žľabom, ktorý sa v spodnej časti zužuje a vytvára terénnu pascu. Spustili lavínu, ktorá dvoch z nich zasypala," informovala Horská záchranná služba na svojom webe.

Všetci traja skialpinisti mali kompletnú lavínovú výstroj. Dvoch zasypala lavína kriticky, to znamená, že boli úplne pod jej povrchom. Tretieho nezasypala a vďaka lavínovému vyhľadávaču sa mu podarilo nájsť signál jedného z kamarátov. Spod masy snehu sa mu podarilo ho vyhrabať, bol pod vrstvou snehu s výškou jedného metra.

"Po vykopaní bol krátko dezorientovaný z nedostatku kyslíka, ale hneď sa u neho spontánne obnovili životné funkcie. Ľahšie zranenú mal jednu dolnú končatinu. Obaja spoločne pokračovali v hľadaní ďalšieho kamaráta," opísali horskí záchranári.

Vyhrabali ho, nežil

Podarilo sa im nájsť jeho signál, hneď ho začali vyhrabávať. "Bol zasypaný v hĺbke 1,5 metra a po vykopaní neboli u neho prítomné životné funkcie, preto začali s jeho oživovaním."

Medzitým už prišli horskí záchranári a lekár s vrtuľníkom z Popradu. "Po prílete vrtuľníka lekár spoločne so záchranármi pokračovali v oživovaní. Žiaľ bezúspešne," doplnili záchranári.

Telo 25-ročného muža previezli na Podbanské, odovzdali ho polícii a obhliadajúcemu lekárovi.

Druhého skialpinistu, ktorého sa podarilo vyhrabať, previezli so zraneniami do nemocnice. "21-ročnému mužovi poskytol lekár primárne ošetrenie a po evakuácii z terénu bol v stabilizovanom stave, výrazne podchladený a s poranenou dolnou končatinou letecky prevezený do Podbanského, kde bol odovzdaný privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci a ďalej prevezený do nemocnice v Liptovskom Mikuláši," doplnila Zuzana Hopjaková z Air - Transport Europe, letecká záchranná služba.

Pred hrozbami varovali deň vopred

Stredisko lavínovej prevencie upozorňovalo na stredu, že pre vrcholové partie väčšiny pohorí platí zvýšená lavínová hrozba, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice.

"Nebezpečenstvo je nerovnomerne rozložené vplyvom silného severozápadného vetra, ktorý dosahoval na vrcholoch silu víchrice, 100 až 160 kilometrov za hodinu," priblížil Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

V predpovedi počasia, ktoré stredisko pripravuje deň vopred informovali, že všetok nový sneh, ktorý napadol za posledné dva dni, je uložený na starý tvrdý až ľadový podklad.

"Jeho súdržnosť je preto veľmi slabá a lavíny sa môžu uvoľniť už pri malom dodatočnom zaťažení," doplnil Krajčí. V strmých exponovaných žľaboch sa podľa neho dajú očakávať spontánne samovoľné lavíny z vetrom naviatych dosiek.

Podmienky v horách sú aktuálne nebezpečné, pretože podklad tvorí tvrdá až zľadovatená vrstva snehu na ktorý napadla vrstva nového snehu. "Aj keď nového snehu nie je veľa, vplyvom vetra boli všetky vrcholové a hrebeňové partie sfúkané a sneh bol naviaty do žľabov, kde sa vytvorili snehové vankúše," uzavreli horskí záchranári.

