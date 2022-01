Mesto chce pre rastúci záujem rozšíriť materskú školu v Okoličnom

Mesto Liptovský Mikuláš plánuje zvýšiť kapacitu materskej školy v Okoličnom. Dôvodom je rastúci záujem rodín o umiestnenie detí do škôlky a výstavba vo východnej časti mesta.

Liptovský Mikuláš. Mesto Liptovský Mikuláš plánuje zvýšiť kapacitu materskej školy v Okoličnom. Dôvodom je rastúci záujem rodín o umiestnenie detí do škôlky a výstavba vo východnej časti mesta. Mesto už podalo žiadosť o zdroje z eurofondov, z ktorých chce financovať rozšírenie priestorov.

"Škôlku v Okoličnom potrebujeme rozšíriť minimálne o dve triedy," priblížil primátor mesta Ján Blcháč s tým, že radnica žiada na práce 378.000 eur.

K rozšíreniu by malo dôjsť v existujúcom bloku C súčasnej základnej školy. Pribudnúť by mali oddelené časti pre šatňu, jedáleň, herne a spálne. V areáli by mal vyrásť altánok a ihrisko. Projekt zahŕňa aj nové oplotenie detského ihriska.

Pokiaľ radnica financie získa, obstará nábytok do šatne, spální, herní a jedálne. "Doplníme interaktívnu techniku, elektrospotrebiče a ďalšie materiálno-technické vybavenie. Realizáciou aktivít sa kapacita súčasnej škôlky navýši o 48 žiakov, celkovo tak bude môcť priestory využívať 92 detí," vysvetlila Jana Kormaníková z projektového manažmentu na mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.