Gemzický: Víťazstvo pre rozhodcu je, keď sú s ním obe strany spokojné

Pokračujeme v seriáli rozhovorov s futbalovými rozhodcami Liptova. Tentoraz na naše otázky odpovedal Erik Gemzický, ktorý píska v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži – Fortuna lige.

Od kedy sa venujete rozhodcovskej činnosti?

Rozhodovaniu sa venujem aktívne ako registrovaný rozhodca od mája 2007, kedy som prvé stretnutie absolvoval v pozícii asistenta rozhodcu. Ale už predtým som rozhodoval prípravkárom v rámci stretnutí, kde nebolo potrebné, aby ich viedla delegovaná osoba.



Ako ste sa k rozhodovaniu vlastne dostali?

K rozhodovaniu som sa dostal v podstate zaujímavo – až komicky (smiech). V tom týždni, keď som bol prvýkrát oficiálne delegovaný, sme sa ešte vo štvrtok rozprávali s vtedy budúcimi kolegami o situácii, ktorá sa mi nezdala, ako bola posúdená. Hneď nato mi povedali: „Keď si taký múdry, tak si to poď vyskúšať.“ Ja som neváhal, kúpil si prvé dresy, absolvoval školenie a hneď v nedeľu som išiel na to. To je úsmevná spomienka na moje začiatky.





Ako by ste sa charakterizovali, aký ste typ rozhodcu? Necháte hrať tvrdšiu hru alebo máte rád poriadok?

Keďže som bývalý futbalista , určite preferujem tvrdšiu hru. Futbal nie je šach, je to kontaktný šport. V posledných rokoch sa rapídne zrýchlil a niekedy aj malý kontakt v plnom behu dokáže hráča rozhodiť, resp. narušiť jeho trajektóriu behu, a tým pádom už ide o priestupok. Ale, samozrejme, posúdenie závisí od úrovne rozhodcu, ale aj od inteligencie hráčov a danej súťaže.



Hrávali ste futbal aktívne? Aký ste boli hráč? A ako ste sa v tej dobe správali k rozhodcovi?

Áno, futbal som hrával aktívne, bol som aj reprezentantom v mládežníckych kategóriách od U-15 do U-19. Bol som tvrdý hráč, ktorý mal na starosti defenzívne úlohy v mužstve. V prípade nepriaznivého stavu som zase bol hrotový hráč, ktorý sa snažil vyhrať kde-tu nejakú hlavičku, poprípade streliť nejaký ten túžobný vyrovnávajúci gól. K rozhodcom som bol slušný, ale len k určitým vybraným, ktorých som si vážil, to priznám, nie je to žiadne tajomstvo. Ale nikdy som nebol vulgárny smerom k rozhodcom, to zase nie. Ale vedel som, kto sa ozaj pomýlil a kto to na ihrisku nevedel.

V článku sa dočítate aj: Ktorú najvyššiu súťaž rozhoduje. Ako dlho trvalo, kým rozhodca prenikne až na vrchol. Dá sa rozhodovaním uživiť. Na čo nikdy nezabudne. Čo hovorí na kolegyne v rozhodcovskom šate. Radí začínajúcim rozhodcom a mnoho iného...