Stredoslovenský futbalový zväz má po tridsiatich rokoch nového predsedu. Ako na to reaguje Liptov

Predseda Liptovského futbalového zväzu Igor Repa sa vyjadril k voľbe nového predsedu Stredoslovenského futbalového zväzu.

LIPTOV. Stredoslovenský futbalový zväz (SsFZ) má po takmer 30 rokoch nového predsedu, ktorým sa stal Stanislav Neuschl.



Hneď prvé kolo bolo veľmi vyrovnané, čo sa týka hlasovania. Kandidáti Stanislav Neuschl a Ľubomír Samotný získali zhodne po 24 hlasov, Igor Krško bol tretí a mal len o jeden hlas menej. Keďže ani jeden z kandidátov nezískal v prvom kole potrebných 37 hlasov, pričom hlasovalo 71 delegátov, voľby pokračovali druhým kolom. V nich uspel s 37 hlasmi Neuschl, Samotný získal 33 hlasov.



Ako vníma nového predsedu SsFZ domáci predseda Liptovského futbalového zväzu (LFZ) Igor Repa? Vládne na Liptove s voľbou spokojnosť?





Pred niekoľkými dňami prebehla nová voľba do kresla predsedu Stredoslovenského futbalového zväzu, kde bol napokon po druhom kole zvolený Stanislav Neuschl z Pohronia. Ako vnímate tento fakt?

Hoci pán Neuschl ohlásil svoju kandidatúru na funkciu predsedu SsFZ ako posledný, bolo cítiť, že to ohlásil sebavedome, ale s pokorou. Chce priniesť do futbalu zásadnú zmenu, aby sa len nehovorila fráza, že ´mládeži to najlepšie,´ ale aby sa to aj reálne odzrkadlilo v počte a kvalite mládežníckych družstiev v našom regióne. Je symbolom slušnosti, pracovitosti a pokory.

