Prežila pád lavíny: Prekvapilo ma, že vôbec necítim bolesť

Deň, ktorý sa zmení na zlý sen, sa začína vždy normálne, človek nič nečaká, hovorí mladá športovkyňa.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Mladá Liptáčka sa niekoľko rokov intenzívne venuje horolezectvu a skialpinizmu doma aj v zahraničí. V teréne je aj niekoľkokrát do týždňa.

Pred takmer rokom sa s priateľom Mirom a kamarátom Tomášom vybrali na skialpinistickú túru na Predné Solisko vo Vysokých Tatrách. Sledovali počasie, do strmého svahu vystupovali na pešo v rozostupoch. V tichosti pozorujú čriedu pasúcich sa kamzíkov. V polovici žľabu urobili rozšírený kompresný test, aby zistili, aká je súdržnosť snehových vrstiev. Test vyšiel bezpečne.

Všetko nasvedčuje tomu, že po výstupe sa môžu tešiť na výborný zjazd. Zakrátko sa kvalita snehu zmení. Soňa pichá paličkou do snehu. Obava sa potvrdí, ocitli sa v nafúkanej doske.

„To, čo sa stane o niekoľko sekúnd, už nechcem nikdy zažiť. Počujem zvuk prasknutia. Najhorší zvuk, aký som kedy počula,“ opisuje Soňa.

Lavína ich všetkých troch strhla naspäť do doliny, nezasypala ich, no dráha lavíny viedla v exponovanom strmom teréne so skalnými a ľadovými prahmi. Trojica lavínu prežila s vážnymi zraneniami. Pomoc si privolali sami, hoci neskôr pod nimi na chodníku boli ľudia, ktorí ich videli. Neprišli im pomôcť. Otočili sa a odišli preč. Pritom stačilo, aby im aspoň z rozmetaných batohov podali izofólie.

Čo sa stalo na Prednom Solisku?

V marci sme sa priateľom Mirkom a kamarátom Tomim rozhodli zlyžovať juhovýchodný žľab z Predného Soliska. Vystupovali sme pešo z Mlynickej doliny. Takmer pod hrebeňom Predného Soliska sme si odtrhli doskovú lavínu.

Lavína nás strhla do Mlynickej doliny. Prekonala viacero skalných a ľadových prahov a viedla v extrémne strmom teréne. Dráha lavíny mala 450 metrov a prekonala 350 výškových metrov. Po zastavení lavíny sa nános rozlial na veľký kužeľ a my sme, našťastie, neboli zasypaní.

Kedy ste vedeli, že je už zle?

Prvý pocit zdesenia prišiel, keď som počula, ako sa masa snehu nado mnou odtrhla a ja som sa ocitla v nej.