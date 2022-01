Štyri víťazstvá doma a už zarezávajú v Turecku

MFK Ružomberok minulý týždeň pokračovali v prípravných stretnutiach (zatiaľ s druholigistami) – v utorok zdolal Bardejov 4:2 a v piatok štvrtý tím II. najvyššej poľskej súťaže Bielsko-Biała 2:1.

RUŽOMBEROK. To boli posledné zápasové próby momentálne tretieho mužstva Fortuna ligy pred nedeľňajším odletom na herné sústredenie do Turecka.

Kapitánov reparát

V súboji s Bardejovom skóre otvoril v 11. min. domáci Šefčík, ale o päť minút neskôr bolo vyrovnané, keď si stopér a kapitán MFK J. Maslo smoliarsky zasunul loptu do vlastnej brány. Ten to aj v závere prvého polčasu odčinil a po rohovom kope hlavou opäť dostal svoj tím do vedenia. V 64. min. po strele Ristovkého k žrdi bola znovu „plichta“ (2:2), avšak v ďalšom priebehu stretnutia už skórovali len domáci. V 76. min. po štandardnej situácii skóroval Boďa a v 82. min. Macejko, po výbornej prihrávke Gereca.



„Chlapci na zamrznutom teréne sa ťažko presadzovali. Teší ma, že obe polčasové jedenástky strelecky uspeli. Z tohto pohľadu som spokojný. Veľmi dobre nám vyšli rohové kopy, po ktorých padli góly. Zápas nám ukázal aj nedostatky. Mladí hráči urobili v obrane taktické chyby, po ktorých sa zrodili oba inkasované góly,“ hodnotil stretnutie ružomberský kouč Peter Struhár.

Z veľkého tlaku len dve trefy

V piatok na ružomberskú umelú trávu zavítala Bielsko-Biala, ktorej po vypadnutí z