Tatran sa vrátil po nútenej pauze víťazstvom nad Námestovom

Fortunaligista MFK Tatran Liptovský Mikuláš sa po takmer desiatich dňoch nútenej tréningovej absencie, spôsobenej covidom-19, opäť vrátil do tréningového procesu.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. S tréningom začali na Tatrane vo štvrtok (27. 1.) a aj to nie kompletný káder, pretože niektorým hráčom sa ešte neskončila karanténa.

Po dvoch dvojfázových tréningových dňoch, štvrtok a piatok (27. a 28. 1.) sa následne predstavili v sobotňajšom (29. 1.) treťom prípravnom stretnutí. Zápas proti druholigovému súperovi z Námestova napokon dokázali na svojej umelke v Okoličnom dotiahnuť do víťazného konca, aj keď sa v ňom nepredstavili niektoré tváre zo základného kádra.





„Na to, že sme nútene pauzovali a potom odtrénovali len dva dni, sme odohrali veľmi slušný zápas proti solídnemu súperovi. Predovšetkým sa mi páčil úsek hry, kde sme rozhodli o našom víťazstve. Peknými gólovými kombináciami a aj viacerými inými dobrými príležitosťami sme viackrát ohrozili bránu súpera. V zápase dostali príležitosť aj domáci dorastenci Divíš s Kondulom, ktorí sa nestratili a ukázali v dobrom svetle. Takže z celkového hľadiska to hodnotím pozitívne. Samozrejme, v zápase boli aj chyby a nedostatky, ktoré súper mohol potrestať. Mužstvo z celkového hľadiska, po dvoch tréningových dňoch pristúpilo k zápasu tak, ako sa patrí, a to ma teší,“ povedal hlavný tréner Liptákov Marek Petruš.



Tatran stále nemá doriešený základný káder, ktorý by mal tvoriť kostru mužstva v jarnej časti.