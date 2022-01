Po Turecku v generálke sa Struhárovci stretnú s GKS Jastrzebie

Na sústredení v tureckej Lare odohrala Ruža MFK dve prípravné stretnutia. Najprv zdolala účastníka srbskej SuperLigy Radnički Niš 2:1 a v sobotu podľahla kosovskému I. ligistovi FC Ballkani 1:2.

RUŽOMBEROK. Mínusom týchto vystúpení boli nepríjemné zranenia. V prvom dueli koleno zradilo Šefčíka a druhý nedohral J. Maslo, keď si vykĺbil rameno. V týchto zápasoch tréner MFK Peter Struhár po zmene strán výraznejšie svoj tím prestriedal. V prvom prípade sa na ihrisku objavilo dvadsať hráčov a v druhom, keď okrem Frühwalda medzi žrďami niekto nepotiahol kompletnú deväťdesiatminútovku, až dvadsať dva.

Trénerovi sa páčili góly

Proti srbskému tímu skóre v 56. min. otvoril T. Bobček, po prihrávke Rymarenka. V 80. min. na 2:0 zvýšil Domonkos, keď asistenciu si do štatistík zapísal Selecký. Päť minút pred koncom FK Radnički znížil. „Stretli sa dve mužstvá, ktoré sa snažili o agresívny futbal. Lenže zo strany súpera to bolo až na hranici únosnosti. Srbský tím hral veľmi tvrdo, niekedy až zákerne. Chalanom chvíľu trvalo, kým si na takýto štýl zvykli. Po štvrťhodine sme prevzali iniciatívu, z čoho boli i sľubné príležitosti. Po zmene strán sme ešte pridali a vďaka účelnému presingu získavali lopty. Oba naše góly padli po pekných akciách, po rýchlom prechode do útoku,“ hodnotil prvú zápasovú próbu na sústredení Struhár.