Divák na mňa vytiahol parfum a hráči mi núkajú aj termobielizeň

Rozprávali sme sa s futbalovou rozhodkyňou Andreou Kováčikovou. Veľa futbalových tímov na Liptove už začalo s prípravou. Kým sa ale súťaže opäť rozbehnú, spoznajme ešte futbalových rozhodcov, ktorí počas sezóny rozhodujú na liptovských trávnikoch.

LIPTOV. V ďalšom pokračovaní seriálu o futbalových rozhodcoch vám predstavíme 20-ročnú Andreu Kováčikovú.



Odkedy sa venujete rozhodcovskej činnosti?

Rozhodcovský kurz som sa rozhodla urobiť už v roku 2017, keď som bola ešte len v 9. triede na základnej škole. A po jeho dokončení som začala rozhodovať. Čiže 5 rokov.



Pre ženu nie je celkom typické, že rozhoduje futbal, alebo...

Je ich menej, to je pravda, ale ako ide ženský futbal do popredia, nevidím problém v tom, aby sa to dorovnávalo aj na delegačnom liste.

Prvýkrát, keď sa v našej dedine objavila rozhodkyňa, pozerala som na ňu ako na bohyňu, bolo to niečo nezvyčajné a neskutočne som obdivovala jej odvahu. Vtedy by mi ani nenapadlo, že o pár rokov bude moje typické víkendové odpoludnie vyzerať identicky.



Ako ste sa k rozhodovaniu vlastne dostali?

Keďže na Tatrane v ženskom tíme, kde som hrávala, to nebolo vždy ružové, hľadala som spôsob, ako pri futbale ostať. Vtedy som ešte chodila do futbalovej triedy a život bez futbalu som si nevedela predstaviť. Vtom sa na facebooku objavil zelený leták s nadpisom „Staň sa futbalovým rozhodcom.“

Začala som nad tým premýšľať, zisťovala som, čo si o tom myslí rodina, a potom som to povedala aj v šatni, kde mi spoluhráčka Klára oznámila, že ona sa už učí na vstupný test a ide do toho tiež. Vtedy sme v tom mali obe jasno a spolu sme sa šli na zväz prihlásiť na kurz. Obe rozhodujeme dodnes.

