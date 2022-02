Kriška: Tréningy sú diametrálne odlišné

Hokejoví MHK32 Liptovský Mikuláš pred niekoľkými týždňami zmenil hlavného trénera, ktorým sa stal Peter Mikula. Ako to prijala kabína, nám povedal kapitán Martin Kriška.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Zmena v podobe dvojice trénerov prišla v extraligovom Liptovskom Mikuláši pomerne náhle. Milana Jančušku s Pavlom Paukovčekom vystriedali extréner Popradu Peter Mikula s Jánom Šimkom.

Mnohí hráči už s aktuálnym trénerom trénovali a poznajú jeho metódy.



Ako teda prijala kabína túto zmenu a s čím prichádza trénerská dvojica, od ktorej sa očakáva, že mikulášsky hokej pozdvihnú vyššie? Rozprávali sme sa s mikulášskym kapitánom Martinom Kriškom.



Máte nového trénera, ako to vnímate?

Trénera Mikulu viacerí v našom tíme už poznáme. Je známy aj tým, že od hráčov vyžaduje oveľa viac hokeja a je dosť náročný, čo je v našom ponímaní asi správne. Každý tréner je vlastne niečím špecifický. Po jeho príchode sme sa okamžite zamerali na úplne iný spôsob hry a tréningov. Na zimáku na ľade trávime oveľa viac času, aby sme trošku zmenili to, čo od nás očakáva. Aj keď natrénovať a povedať si taktiku je jedna vec, ale na ľade sme my hráči, aby sme to naplnili. A to sa nám doteraz nejak nedarilo. No verím, že sa to už musí zlomiť.

