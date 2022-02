Sapara, Dauda či japonský futbalista. Aj toto sú futbalové prestupové šumy

Je tu začiatok zimnej futbalovej prípravy a snou aj prestupové šumy. Zimná futbalová príprava sa už začala v takmer všetkých liptovských kluboch, preto sme sa pokúsili nahliadnuť do jednotlivých tímov a zistiť, ako prebieha. Zároveň sme sa opýtali na posily či odchody hráčov.

LIPTOV. Prierezom futbalovej zimnej prípravy začneme tímami z vyšších súťaží, ako sú 3., 4., a 5 liga.

3. LIGA

V tretej lige má Liptov dvoch zástupcov, ktorí už začali so zimnou prípravou. Ktorý klub sa posilnil?



TJ Družstevník Liptovská Štiavnica

Lipt. Štiavnica zimovala na 11. mieste.

Pavol Hlaváč, člen realizačného tímu futbalového klubu v Lipt. Štiavnici:

„Asi ako väčšina klubov, aj u nás zatiaľ zostáva káder nezmenený a pokope. V zime je to dosť zložité prestupové obdobie a ešte v dnešnej zložitej dobe. Ale nemôžem tajiť, že aj u nás sú nejaké šumy hráčov, ktorí by chceli ísť niekam na hosťovanie a zároveň opačne, nejaké tie príchody. Je to ťažko nateraz povedať a konkretizovať, zatiaľ sú to len šumy. Trénovať sa začalo už od približne 12. januára. Naplánované máme aj prípravne zápasy. Niečo okolo ambície sa šepká, že po tej plánovanej reorganizácii líg by sme chceli postúpiť do trojky, čo je východ/stred. No je ešte len polovica súťaže, celá jarná časť pred nami, tak uvidíme, čo bude a ako to bude. Hrať dobrý futbal u nás chceme a budeme sa snažiť robiť všetko preto, aby to malo zmysel.“

