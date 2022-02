Tatran sa naladil pozitívne

Mikulášsky fortunaligista v generálke porazil FC Košice 3:0. Už budúci víkend (12. 2.) je na programe ostrý štart ligy.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. V sobotu (5 .2.) v Poprade na tréningovom umelom ihrisku v časti Stráže odohrali futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš posledný prípravný zápas pred začiatkom najvyššej futbalovej súťaže Fortuna ligy. Ich súperom bol kompaktný a bojovný druholigista s najvyššími ambíciami v lige FC Košice.

Liptáci, ktorých prednedávnom na niekoľko dní odstavil koronavírus, sa v generálke pred ligou predviedli v pozitívnom svetle a dobrou hrou zvíťazili 3:0.

„Výsledok výborný, čo ma, samozrejme, teší, pretože súper ukázal kvalitný a bojovný futbal. Naše fázy hry, predovšetkým tie, ktoré sme dokázali zakončiť gólom, boli dobre zahrané, aj keď v samotnej hre som ešte postrehol nejaké tie nedostatky, na ktorých odstránení popracujeme. V zápase sme si ešte otestovali jedného hráča a napokon do hry zasiahol aj celý náš káder. Z celkového hľadiska, keby som to zhrnul, bol to dobrý futbal a chlapci predviedli hru, s ktorou som spokojný,“ uviedol po zápase hlavný tréner Marek Petruš.



Mikulášsky káder sa v zimnej prestávke, respektíve príprave, posilnil o 5 nových tvárí.

