LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Slovenská lyžiarka, Liptáčka Petra Vlhová je olympijská víťazka v slalome.

V stredajšej (9. 2.) súťaži na ZOH 2022 v Pekingu triumfovala z ôsmeho miesta po prvom kole. O 8 stotín sekundy zdolala striebornú Rakúšanku Katharinu Liensbergerovú, bronz získala Švajčiarka Wendy Holdenerová s odstupom 0,12 s.



Dvadsaťšesťročná Vlhová získala pre Slovensko historický cenný kov v alpskom lyžovaní pod piatimi kruhmi a prvú medailu na ZOH 2022. Po titule majsterky sveta v obrovskom slalome v roku 2019 sa dočkala triumfu na ďalšom vrcholnom podujatí a rozšírila svoju zbierku obdivuhodných úspechov, v ktorej je aj veľký glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári (2021).

V pretekoch prestížneho seriálu má na konte 25 víťazstiev a tri sezónne trofeje za slalom (2020, 2022) a paralelné disciplíny (2020). Na svetových šampionátoch má (vrátane tímovej súťaže) bilanciu 1-4-1.

Zažíva tretiu olympijskú účasť, v slalome skončila v Soči 2014 na devätnástej a v Pjongčangu 2018 na trinástej priečke.

V ére samostatnosti SR sa o medaily na ZOH pred ňou postarali iba biatlonistka Anastasia Kuzminová (bilancia 3-3-0), snoubordista Radoslav Židek (0-1-0) a biatlonista Pavol Hurajt (0-0-1).



Slovenská lyžiarka pritom figurovala po prvom kole až na ôsmom mieste. Po vypadnutí americkej rivalky Mikaely Shiffrinovej zaostávala o 72 stotín sekundy za vedúcou Nemkou Lenou Dürrovou. Druhá priečka patrila Švajčiarke Michelle Gisinovej (+0,03) a priebežne tretia bola Švédka Sara Hectorová (+0,12).

Ďalšia slovenská reprezentantka Rebeka Jančová so štartovým číslom 63 nedokončila prvé kolo. Osemnásťročná olympijská debutantka sa neumiestnila ani v druhej súťaži v Pekingu, keď tentoraz vypadla už v prvom kole. Petra Hromcová mala po prílete do Číny pozitívny test na koronavírus a stredajšie preteky nestihla, po negatívnych výsledkoch však už začala trénovať.



Vlhová v tejto sezóne Svetového pohára v slalome dominuje, keď zvíťazila v piatich zo siedmich súťaží. Do Číny pricestovala už ako istá držiteľka malého glóbusu za hodnotenie disciplíny. Iba dvakrát ju zdolala Shiffrinová, ktorej tréner Mike Day postavil trať prvého kola.

Slovenke so štartovým číslom 2 chýbala najmä vo vrchnej rovinatejšej pasáži ľahkosť v oblúkoch a na treťom medzičase sa jej odstup vyšplhal na viac než deväť desatín, v strmšom spodku však zrýchlila a z manka čosi skresala.

Na jazdu Dürrovej, ktorá s jednotkou otvorila celú súťaž, nestačili ani ďalšie lyžiarky, najbližšie sa dostala Gisinová. Na štvrtú až siedmu priečku sa zaradili Slovinka Andreja Slokarová (+0,47), Holdenerová (+0,48), Američanka Paula Moltzanová (+0,62) a úradujúca majsterka sveta v tejto disciplíne Liensbergerová (+0,66).



Shiffrinová si rovnako ako v obrovskom slalome vyžrebovala sedmičku a opäť to pre ňu bolo nešťastné číslo. Druhýkrát na týchto zimných olympijských hrách nedokončila prvé kolo technickej disciplíny po veľmi podobných chybách hneď v úvodných bránkach. Po športovej tragédii zostala 26-ročná Američanka dlho neveriacky sedieť na kraji trate, na ktorej bola jednou z dvoch najväčších favoritiek na víťazstvo. "Od začiatku som išla naplno, chcela som lyžovať najagresívnejšiu líniu. Je najťažšia a takisto najrýchlejšia, no nezašla som za piatu bránku. V jednom oblúku som sa trocha pošmykla a nemohla som si dovoliť takúto chybu. Momentálne sa cítim otrasne, nebude to však trvať večne," citovala Shiffrinovú agentúra AFP. Naopak, príjemne prekvapila šampiónka z obrovského slalomu Hectorová, s dvanástkou išla uvoľnene a zároveň dravo.



Vlhovej priebežné umiestnenie vyzeralo hrozivejšie než jej strata, s ktorou mohla v druhom kole na svahu "Ľadová rieka" v horskom stredisku Jen-čching atakovať aj medailové pozície vrátane tej najcennejšej. Výhodou pre ňu mohlo byť, že trať postavil švajčiarsky tréner v slovenských službách Mauro Pini. Vlhová našla svoju typickú agresivitu, mala len jedno drobné zaváhanie kúsok za druhým medzičasom a v spodnej časti v ťažkých zatvorených bránkach výkon ešte vygradovala. Najrýchlejšou druhou jazdou sa dostala na čelo a z kresla vedúcej ženy ju nezosadila žiadna zo súperiek, hoci Liensbergerová či Holdenerová s ňou zviedli nesmierne tesný súboj. Hectorová si udržiavala výrazný náskok, ale jej nádeje ukončil špicar. Prepadla sa aj Gisinová a ani Dürrová nedokázala v rozhodujúcej záverečnej pasáži konkurovať Vlhovej.

ZOH 2022 v Pekingu - alpské lyžovanie:

slalom - ženy: 1. Petra VLHOVÁ (SR) 1:44,98 min, 2. Katharina Liensbergerová (Rak.) +0,08 s, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,12, 4. Lena Dürrová (Nem.) +0,19, 5. Andreja Slokarová (Slov.) +0,22, 6. Michelle Gisinová +0,60, 7. Camille Rastová (obe Švaj.) +0,77, 8. Paula Moltzanová (USA) +1,20, 9. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +1,33, 10. Aline Daniothová (Švaj.) +1,66, ... Rebeka JANČOVÁ (SR) nedokončila 1. kolo

