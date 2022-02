Igor Vlha: Máme to, čo sme chceli. Peťa pôjde teraz už len pre radosť celého Slovenska

Tréner Mauro Pini dostal od tímu Vlha ponuku na ďalšiu spoluprácu.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, PEKING. Otec zlatej olympioničky Igor Vlha dianie v čínskom Pekingu pozorne a s napätím sledoval z domu v Liptovskom Mikuláši. Zlatú jazdu sledoval len v spoločnosti manželky Zuzany.





„Prežívali sme to veľmi ťažko. Opäť nám Peťa klasicky zdvihla adrenalín,“ hovorí otec čerstvej olympijskej víťazky.



„Klobúk dole pred Petrou, klobúk dole pred celým tímom. Sme prví, zlatí a to je niečo neskutočné. Sú to pocity, ktoré sa ani nedajú opísať. Do našej skladačky, ktorú sme roky budovali, nám chýbalo už len zlato z olympiády,“ povedal Igor Vlha.



Hneď po víťaznej jazde mali Vlhovci doma doslova horúcu linku, gratulovalo im celé Slovensko.

S Pinim chcú pokračovať

Po prvej jazde Vlhová figurovala na ôsmej priečke so stratou 0,72 sekundy na prvú pretekárku. Húževnatá Liptáčka ukázala, že všetko sa dá. Nevzdala sa, a ešte viac zabojovala, čo ju vystrelilo až na samotný olympijský zlatý vrchol.



„Pravdupovediac, prvotného časového odskoku som sa bál. Ale jej pevná vôľa, odhodlanie a celý servis okolo nej to perfektne zvládli. Myslím si, že teraz je už