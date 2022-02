Jarnú časť Fortuna ligovej sezóny odštartoval Tatran remízou

Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš remizovali v 20. kole Fortuna ligy s FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 0:0.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, POPRAD. Pred dôležitým súbojom mužstvá bojujúce o záchranu delil v tabuľke od seba iba jediný bod.

Typický "šesť-bodový" zápas odštartovali lepšie domáci. Prvú veľkú príležitosť si ale pripravili až po 20 minútach hry. Po štandardnej situácii pálil Laura, jeho strelu hosťujúca obrana zblokovala. Z následného centra hlavičkoval Šindelář, ktorý ale hosťujúci bránku tesne minul. Následne hru režírovali hostia, ale sľubnú streleckú príležitosť si nevypracovali. V 43. minúte si takmer po centrovanej lopte Mondeka strelil vlastný gól Šindelář, pohotový Sváček ale gól do šatne nepripustil. Ešte do prvej prestávky pohrozili znova hostia, Mondekovej hlavičke ale chýbala razancia.



Po prestávke začali lepšie domáci. V 53. minúte to pred bránkou Zlatých Moraviec doslova horelo. Gerát vysunul Pavúka, ktorého v čistej šanci bravúrne vychytal Kira. Vzápätí z ďalšej akcie hlavičkoval kapitán Liptákov Bartoš, jeho zakončenie pod brvno Kira s vypätím všetkých síl vyboxoval.

V 63. minúte to bol zase Gerát po priťuknutí od Bartoša, ktorá dal znova vyniknúť hosťujúcemu brankárovi. V 68. minúte skončil predčasne v zápase hosťujúci Neofytidis po druhej žltej karte. Napriek tomu krátko po jeho vylúčení mohli otvoriť skóre jeho oslabení spoluhráči. Kyziridis po rýchlom sóle trafil iba konštrukciu Sváčekovej bránky.

V 76. minúte boli blízko ku gólu aj domáci. Lopta z kopačky Flaka skončila po Bartošovom teči tesne vedľa bránky Zlatých Moraviec. V závere mali možnosti zmeniť podobu výsledku aj hostia. Mondekove zakončenie zblokoval domáci Nagy a neskôr Kyziridis svoju šancu nevyužil. V nadstavenom čase sa ešte k strele preštrikoval Švec, ale Kira už za svoj chrbát nič nepustil. Domáci tak nevyužili vyše 20 minút trvajúcu početnú výhodu a so svojim tabuľkovým susedom iba remizovali 0:0.

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ViON Zlaté Moravce-Vráble 0:0

MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Sváček – Gerát (88. Pinte), Bartoš (C) (88. Andrič), Staš, Kotora, Bielák, Šinderlář, Laura (63. Švec), Nagy, Pavúk (78. Voško), Flak.



FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble: Kira – Grozdanovski, Horák (58. Jibril), Sloboda, Mondek, Čögley (C), Neofytidis, Menich, Pintér (49. Chren), Kyziridis, Čonka.

Rozhodoval: Kružliak, ŽK: Mondek (Z. Moravce), 350 divákov

Hlasy trénerov po zápase:

Marek Petruš, tréner L. Mikuláša:

"Myslím si, že tréner súpera to pekne zhodnotil. Zrodila sa zaslúžená remíza, bol to bojovný zápas. Bohužiaľ niektorí naši hráči to nezvládli, keď sa hrá pod psychickým tlakom. Súper hral dobre, spoliehal sa na protiútoky a sme radi, že ich nevyužil. Chýbal nám pokoj v druhom polčase aj lepšia hracia plocha, na konci zápasu už hráči mali s terénom veľké problémy. Nie sme zvyknutí, aby sme trénovali na prírodnej hracej ploche."



Luboš Benkovský, tréner Z. Moraviec:

"Zápasy budú o boji a snahe, aby sme získali čo najviac bodov. Každý bod je dôležitý do ďalšieho vývoja. Zápas sa vyvíjal tak, ako sa vyvíjal. Súper mal šance, my sme mali šance. Nakoniec sa to skončilo 0:0. Červená karta zamiešala kartami. My sme s remízou a získaným bodom spokojní."

