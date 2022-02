MFK Ružomberok s jarou spája medailové ambície

Minulú stredu sa v press centre štadióna MFK Ružomberok konala tlačová konferencia po jesennej časti tretieho tímu Fortuna ligy.

RUŽOMBEROK. Hoci už vtedy kabínu Ruže kvárila koronavírusová hnusoba, stále žila nádej, že v sobotu zverenci trénera Petra Struhára otvoria jarnú časť domácim duelom so Žilinou. Napokon (o tom píšeme na inom mieste) bol tento duel presunutý na pondelok (14. februára), teda, hral sa po našej uzávierke.

Po „umelke“ 11 dní pri mori

Na svojom štadióne Ružomberčania absolvovali „hrubú“ zimnú robotu a potom vycestovali na herné sústredenie do tureckej Lary. „Doma sme sa snažili zvýšiť kondičný potenciál, keď sa využívala umelá tráva i posilňovňa na štadióne. Veľmi si pochvaľujem turecký pobyt, ktorý nám vyšiel po všetkých stránkach. Sme veľmi vďační vedeniu klubu, že sme mohli takéto vydarené sústredenie absolvovať. Z ôsmich naplánovaných prípravných stretnutí mužstvo odohralo sedem, z toho bolo šesť úspešných a jedno s prehrou, pričom naša hra mala stúpajúcu tendenciu. Za akúsi čerešničku na torte možno označiť víťazstvo nad druhým tímom najvyššej ruskej súťaže Dynamom Moskva (2:1),“ rekapituloval hlavný kouč futbalovej Ruže Peter Struhár.

Iba menší pohyb

Zimná pauza priniesla aj nejaké pohyby v kádri, ale nešlo o žiadny prievan v šatni. V kolónke odchody figuruje šesť mien. Severomacedónsky reprezentant Tichomír Kostadinov, ktorému sa naplnil angažmán pod Čebraťom, prestúpil do poľského Piastu Glivice, Dalibor Takáč si to rovnako namieril k našim severným susedom, keď podpísal dvaapolročný kontrakt s Koronou Kielce, na ukončení zmluvy sa s MFK dohodol Rastislav Kružliak a na hosťovania so zámerom, aby mali dostatočnú zápasovú minutáž, odišli Adam Brenkus, Michal Dopater (obaja Partizán Bardejov)